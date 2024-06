Blitz di Moncada: il Milan ne compra due

Moncada vola a Londra per un altro attaccante: il Milan ne compra due per un doppio clamoroso affare

Sono giornate molto calde per la campagna acquisti del Milan, visto che è in corso una trattativa per l’ingaggio di Joshua Zirkzee. Dopo aver comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola di risoluzione da 40 milioni di euro, adesso si cerca l’accordo sullo stipendio e sulla commissione all’agente Kia Joorabchian.

Trapela ottimismo, anche perché l’olandese ha dato priorità ai rossoneri. Ovviamente, ci sono anche altri colpi che la società vuole mettere a segno. Nelle ultime settimane si parla con insistenza dell’arrivo di un nuovo terzino destro, di un nuovo centrocampista e anche di un altro attaccante, se Luka Jovic non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno. Nelle ultime ore c’è stato un blitz di Geoffrey Moncada a Londra per parlare con dei club di alcune possibili operazioni, visto che qualcuno ha l’esigenza di effettuare delle cessioni entro il 30 giugno per sistemare il bilancio.

Moncada vola a Londra per l’attaccante: arriva con Zirkzee

Ad esempio, il direttore tecnico del Milan ha incontrato l’Aston Villa e ha discusso di Matty Cash. Il terzino destro polacco piaceva già nel 2020 quando militava nel Nottingham Forest. Il classe 1997 non è intoccabile per Unai Emery, quindi c’è apertura da parte dei Villans a trattare la sua cessione. Da capire il prezzo del cartellino. Ma la novità più importante è l’incontro con il Chelsea per un attaccante.

Moncada ha avuto contatti per Armando Broja, che è un suo vecchio pallino. Il 22enne albanese è reduce da una stagione negativa e ha sorpreso che nei mesi in prestito al Fulham non sia riuscito a segnare neppure un gol. È rientrato al Chelsea, pronto a valutare offerte per venderlo. Può essere il vice Zirkzee, e a proposito.

Kia Joorabchian vive a Londra e potrebbe esserci un summit con cercare di raggiungere un’intesa su contratto e commissione. Il Milan è fiducioso di poter condurre in porto questa operazione, assicurandosi uno dei migliori attaccanti della Serie A. Un colpo che certamente scatenerebbe la gioia di una tifoseria che da diverse settimane è un po’ frustrata per diversi motivi. L’ingaggio di Zirkzee darebbe una bella ventata di entusiasmo e con Broja come alternativa ancor di più. Una situazione che ricorda quella dell’esterno destro: Pulisic e Chukwueze per risolvere un problema che il Milan si portava dietro da tempo.