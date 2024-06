Affare a sorpresa in Serie A: ecco Candreva, rinforzo a centrocampo

Dopo la retrocessione in Serie B con la Salernitana, Antonio Candreva è pronto ad una nuova avventura in Serie A.

Il rendimento di Antonio Candreva è stato positivo anche in una stagione completamente da dimenticare per la squadra campana, conclusasi con una retrocessione che è da subito apparsa inevitabile.

Classe 1987, l’ex centrocampista di Inter e Lazio, è stato in grado di mettere a segno ben 6 reti risultando più volte decisivo anche con i suoi assist per i compagni. Nonostante abbia da poco compiuto 37 anni, non mancano le possibilità di proseguire la carriera in Serie A con diversi club che sono alla finestra ma uno in particolare pronto a fare affidamento sulla sua esperienza in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la Salernitana per capire il suo destino considerato il fatto che è ancora legato alla squadra campana da un contratto fino al giugno del 2025.

Calciomercato, colpo Candreva in Serie A: nuova avventura per il centrocampista

Stando a quanto affermato da Tuttosalernitana.com, il Como avrebbe messo nel mirino Antonio Candreva. L’esperienza del centrocampista viene considerata importante per la stagione del ritorno in Serie A dei lariani che hanno tutta l’intenzione di creare un organico in grado di salvarsi tranquillamente in Serie A.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l’entourage di Antonio Candreva e la dirigenza della Salernitana che in Serie B non può permettersi un ingaggio alto come quello dell’ex giocatore della Lazio. Una volta trovata l’intesa per la rescissione del contratto, il classe 1987 sarà libero di accordarsi con una nuova squadra con il Como che, al momento, appare nettamente in pole per il colpo a costo zero.

Sulle tracce di Candreva ci sarebbe anche il Parma, squadra nella quale ha militato nel 2010/2011 mettendo a segno tre reti in campionato. Al momento però sembra esserci solo un interessamento nei confronti del centrocampista senza contatti ufficiali tra le parti. Il giocatore è però molto apprezzato da Fabio Pecchia che sta lavorando con la dirigenza ducale per la costruzione della rosa emiliana in vista del ritorno in Serie A.

Nel caso in cui dovesse andare in porto la trattativa con il Como per Antonio Candreva si tratterebbe della decima squadra di Serie A con la quale ha giocato nel massimo campionato italiano. Udinese, Livorno, Juventus, Parma, Cesena, Lazio, Inter, Sampdoria e Salernitana sono i club con i quali il centrocampista ha disputato almeno una stagione in Serie A con il Como che attende di dargli una nuova opportunità.