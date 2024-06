Hamilton-MotoGP: l’annuncio che lascia di sasso i tifosi

Non solo F1 per Hamilton. Il pilota della Mercedes ha stupito tutti con un annuncio sulla MotoGP e su uno dei suoi protagonisti in particolare

E’ stata una settimana davvero scoppiettante in MotoGP quella seguita al weekend del Mugello. La Ducati ha finalmente scelto il pilota che affiancherà Pecco Bagnaia nel team ufficiale nella prossima stagione.

Una decisione attesissima in quanto coinvolgeva tre dei migliori piloti del Mondiale. A spuntarla è stato Marc Marquez. Sarà il campione iberico a prendersi la Desmosedici factory ora pilota da Bastianini che proseguirà la sua carriera in MotoGP in KTM. Jorge Martin, invece, è stato ingaggiato dall’Aprilia per sostituire Aleix Espargarò che si ritirerà a fine stagione.

Una scelta deflagrante per l’intera MotoGP quella presa dalla Ducati che affiderà la moto migliore a uno dei piloti più forti di sempre, desideroso di tornare a vincere quel Mondiale che gli manca dal 2019. Un epilogo che ha ricordato, per il clamore mediatico e l’importanza dei protagonisti coinvolti, quanto avvenuto lo scorso 1 febbraio in Formula 1 con l’annuncio ufficiale del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025.

Hamilton, l’annuncio sulla MotoGP e su Marquez

Il trasferimento del secolo, così è stato definito l’accordo tra il sette volte campione del mondo e la Ferrari che schiererà, il prossimo anno, una line up di piloti tra le più competitive di sempre in F1 con Leclerc che ha firmato un contratto, di fatto, a vita con il team di Maranello.

Hamilton già scalpita e, forse, si è rivisto nella scelta di Marc Marquez che ha lasciato il team con cui ha gareggiato per oltre un decennio (la Honda) per ritrovare nuovi stimoli e ambizioni altrove.

Da grande appassionato di motociclismo, Lewis ha commentato in termini entusiastici il passaggio di Marquez alla Ducati. “Sarà uno sballo incredibile vedere Marquez sulla Ducati – ha dichiarato nella conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara di Canada – E’ stato un annuncio fantastico. Non vedo l’ora di vedere Marc su quella moto. E’ fantastico avere nuove sfide e nuove persone con cui lavorare.”

Hamilton segue con grande interesse la MotoGP e ritiene che il recente acquisto da parte di Liberty Media possa rappresentare un’opportunità di crescita notevole per la categoria regina del Motomondiale. “Amo la MotoGP – ha concluso Lewis – le corse sono fantastiche e sono davvero entusiasta per il futuro di questo sport con Liberty Media. Credo ci sarà una grande crescita come è successo in Formula 1 negli ultimi anni.”

Dicevamo della passione di Hamilton per il motociclismo. Pensate che, nel 2018, MV Agusta ha realizzato in suo onore un’edizione limitata di 44 esemplari della Brutale. Nel 2019, invece, c’è stato il famoso “scambio” tra Lewis e Valentino Rossi sul circuito di Valencia con Hamilton alla guida della Yamaha di MotoGP e il Dottore al volante di una monoposto Mercedes. Il video dei due campioni che si “sfidano” in pista ha totalizzato, finora, 8 milioni di visualizzazioni sul canale Youtube ufficiale della F1.