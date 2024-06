Ritorno di fiamma: ecco Pasalic a centrocampo

Il calciomercato si accende su diversi nomi intriganti, tra cui quello di Mario Pasalic: ritorno di fiamma per il centrocampista croato

Ci sono calciatori che fanno la gioia di tifosi e allenatori per le loro caratteristiche. In particolar modo, per la loro serietà, duttilità, capacità di incidere in qualsiasi momento. Uno degli esempi più fulgidi di tutto questo è sicuramente Mario Pasalic, diventato una sorta di star nel nostro campionato.

Su di lui, fin da giovanissimo, aveva puntato il Chelsea, anche se a Londra, di fatto, il centrocampista non ha mai trovato spazio in questi anni. Tantissimi prestiti senza riuscire mai a trovare una collocazione. E l’amore sbocciato per lui in Serie A, con una prima stagione al Milan condita da 5 reti.

Poi, dopo la parentesi in Russia allo Spartak Mosca, è spuntata l’Atalanta, che ci ha creduto. A Bergamo, Pasalic è ormai in pianta stabile dal 2018, avendo messo a referto numeri di tutto rispetto. Un’arma di altissimo profilo per Gasperini, che lo ha utilizzato in vari ruoli e spesso ha potuto contare su di lui come un vero e proprio centravanti ombra.

Calciomercato, Pasalic ancora una volta obiettivo della Lazio

Cifre totali considerevoli per lui, 53 reti in 251 presenze. Un campionato da record, nel 2021-2022, quando andò a segno addirittura per 13 volte. Quest’anno, 8 gol e 7 assist in 50 partite, magari impiegato meno spesso da titolare vista la grande abbondanza tra centrocampo e attacco di tante alternative, ma il dato di fatto è che su di lui si può sempre contare.

Ora, però, per lui potrebbe aprirsi un futuro diverso e lontano da Bergamo. Ci ripensa la Lazio, che lo aveva seguito già lo scorso anno. A Roma sponda biancoceleste, ci saranno tanti cambiamenti nella rosa, in un mercato iniziato in maniera piuttosto caotica, visto quanto accaduto con le dimissioni di Tudor e un progetto da ripensare.

Lotito si affiderà a Marco Baroni in panchina per rilanciarsi, mettendo mano a una ristrutturazione della rosa. Occorre qualità in mezzo al campo e Pasalic è il giocatore ideale, con il vantaggio, per i biancocelesti, di poter sfruttare la situazione contrattuale del croato. Manca un anno alla fine del contratto con l’Atalanta, che scadrà a giugno del 2025. A queste condizioni, l’acquisto potrebbe avvenire per una cifra favorevole, intorno ai 12-13 milioni di euro.