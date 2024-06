Terracciano saluta il Milan e cambia maglia in Serie A, affare a sorpresa

Filippo Terracciano potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato: la nuova destinazione in Serie A

Il Milan è all’alba di una rivoluzione che potrebbe riguardare tanti calciatori, oltre all’allenatore: l’addio tra i ringraziamenti di Stefano Pioli è già il passato, ora si guarda avanti con speranza e curiosità circa il futuro dei rossoneri.

La società ripartirà da Paulo Fonseca, un profilo che i tifosi italiani conoscono bene per via dei trascorsi alla Roma e che, dopo essersi messo in evidenza su diverse panchine internazionali, è pronto a porre la firma sul contratto con il Diavolo. Poi entrerà nel vivo anche il calciomercato e, nonostante dalla dirigenza abbiano più volte annunciato di non voler portare a termine altre rivoluzioni per la rosa, diversi interpreti cambieranno, soprattutto chi ha giocato meno.

È il caso di Filippo Terracciano. Il terzino destro, arrivato dal Verona lo scorso gennaio per circa 6 milioni di euro (bonus compresi), ha giocato solo a singhiozzo nello scacchiere di Pioli e senza lasciare il segno. Parliamo comunque di un ragazzo di 21 anni molto interessante per fisicità, tecnica e il ritmo che riesce a tenere in campo, oltre che per la duttilità. Può giocare indifferentemente in una difesa a tre o in una linea a quattro, senza perdere di efficacia e acume tattico.

Terracciano lascia il Milan, ma resta in Serie A: ritorno clamoroso

Il Milan è ben consapevole che Terracciano debba fare esperienza e avere continuità sul campo, per cui si sta facendo strada la strada di una cessione in prestito nella prossima sessione di calciomercato.

Diversi club del massimo campionato italiano si sono già messi in fila per rilevare le sue prestazioni, almeno per la prossima stagione. In prima linea, c’è ancora una volta, e non a caso, il Verona. Lì ha lasciato un ottimo ricordo, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile e conosce molto bene l’ambiente, per cui potrebbe essere una certezza nella provincia veneta.

Attenzione, però, anche al pressing del Monza. I lombardi hanno tenuto d’occhio il terzino nell’ultimo periodo e potrebbe essere prezioso per Alessandro Nesta, anche se il suo progetto tattico va ancora capito e delineato. L’ex Lazio e Milan è una certezza per la crescita di un giovane difensore, per cui lavorare con lui potrebbe essere uno stimolo importante anche per il ragazzo. Ancora è presto per capire chi potrebbe avere la meglio, ma il mercato si muove attorno a Terracciano.