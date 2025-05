Ha conquistato tutti: il rinnovo è una sorpresa incredibile

Può continuare a giocare con la maglia del Milan. Il prolungamento del contratto rende felici tutti: sembrava davvero impossibile

E’ diventato virale in poche ore. Tutti a chiedere la permanenza in rossonero. Le immagini che stanno facendo il giro dei social non lasciano dubbi: la firma sul contratto del giocatore con il Milan, renderebbe chiunque felice. Ed è palese che anche il gruppo di Milanello farebbe i salti di gioia per un suo prolungamento.

“Santi riscatta sta stagione” e poi il gol! Proprio quando Alessandro Florenzi urlava e incitava il bomber messicano le telecamere lo hanno inquadrato, immortalando la scena che lo vede protagonista con Sérgio Conceição. Abbracci che non lasciano dubbi sul loro rapporto e su come Florenzi sia importante nel gruppo.

Florenzi has shown some sort of leadership among the group since returning, he has always been there and show lots of passion which the team is missing recently.

