Arriva Ricardo Rodriguez a zero: affare in Serie A

Il difensore svizzero con un passato in maglia Milan sarà svincolato dal primo luglio ma per lui ci sono ancora offerte da club di Serie A.

Si è concluso da qualche giorno il campionato di Serie A 2024/25 con tutti i verdetti di coppe e tornei vari che sono stati decretati anch’essi. Per il Milan è terminata una stagione che ha portato a diversi stravolgimenti: un anno fa l’esonero di Paolo Maldini dal suo ruolo dirigenziale e nelle scorse settimane, una volta terminato il campionato, la decisione di salutare mister Stefano Pioli dopo cinque anni sulla panchina rossonera.

Ora che è finita la stagione con il secondo posto in classifica, per il Diavolo e anche tutte le altre squadre europee si aprono le porte del calciomercato con ovviamente un occhio di riguardo su cosa capita durante gli Europei e la Copa America per tentare di scovare dei nuovi innesti importanti. Nel frattempo in queste ore è emersa una notizia di mercato che vede protagonista un ex difensore milanista come Ricardo Rodriguez che sarà svincolato dal prossimo primo luglio.

Ricardo Rodriguez cerca un nuovo contratto: chance in Serie A

Nella penultima giornata della scorsa Serie A, tutti i tifosi rossoneri si ricorderanno di una brutta (seppure ininfluente) sconfitta del Milan raccolta sul campo del Torino. Mister Pioli e i suoi ragazzi sono incappati in uno scivolone per 3-1 contro i granata di Ivan Juric che allora erano molto più motivati in quanto sognavano ancora una qualificazione alle prossime coppe europee. Quella gara è stata caratterizzata anche da un bel gol segnato dall’ex di giornata, Ricardo Rodriguez.

Il difensore svizzero subito in avvio di ripresa ha trovato una conclusione perfetta che si è insaccata all’incrocio ed è valsa il terzo gol del Torino chiudendo di fatto il match. Nonostante ciò per lui adesso si aprono le porte del mercato svincolati dato che non ha rinnovato il suo contratto con il club granata.

Rodriguez sarà svincolato dal prossimo primo luglio e su di lui ci sono interessamenti da parte di Monza e Parma che potrebbero quindi permettergli di giocare ancora in Serie A per qualche anno. Un’alternativa per lo svizzero potrebbe essere quella di dire di sì alle proposte dall’Arabia Saudita e salutando così il calcio europeo, accettando però in cambio dei compensi economici quasi sempre difficilmente rifiutabili.