@ML – Milan scatenato: in arrivo il triplice annuncio ufficiale

Il club rossonero in questo periodo dovrebbe diramare tre comunicati: due sono sicuri al 100% e un altro sembra molto probabile.

I tifosi hanno grandi aspettative per la prossima stagione e il Milan sta lavorando per non deluderli. Per tornare a vincere servono delle scelte importanti, soprattutto in tema di campagna acquisti.

I milanisti avrebbero voluto un allenatore dal nome più altisonante per la panchina, però il club ha scelto di puntare su Paulo Fonseca. Il portoghese ha fatto bene nei due anni al Lille, però tanti non lo ritengono adatto perché non ha vinto in realtà importanti. Ha conquistato dei trofei in Portogallo e in Ucraina, e l’avventura alla Roma ha avuto alti e bassi. Ma ormai è lui il successore designato di Stefano Pioli e prima di esprimere sentenze è giusto vedere cosa farà. Anche lo stesso Pioli fu accolto a suon di #PioliOut.

Milan, settimana di annunci: la svolta inizia adesso

L’ingaggio di Fonseca sarà annunciato questa settimana, tra mercoledì e giovedì. Il 51enne nato in Mozambico dovrebbe firmare un contratto di due anni con opzione per un ulteriore anno. Stipendio da circa 2,5 milioni di euro netti annui più bonus.

Quello su Fonseca non è il solo annuncio che il Milan è pronto a dare. Infatti, c’è anche quello riguardante il contratto di Francesco Camarda. La scorsa settimana l’attaccante 16enne ha firmato il suo primo accordo da professionista. Scadenza giugno 2027 e stipendio che dovrebbe essere di poco inferiore al milione di euro. La trattativa non è stata semplice, però il ragazzo ha sempre voluto continuare a vestire la maglia rossonera e non ha mai davvero considerato l’idea di andarsene. Aveva offerte da club europei importanti, ma aveva chiara la sua scelta. Nella prossima stagione i rossoneri dovrebbero avere anche la squadra Under 23 in Serie C per aiutarlo nel suo percorso di crescita.

C’è poi un terzo annuncio che il Milan spera di dare in tempi brevi: quello dell’acquisto di Joshua Zirkzee. La società ha comunicato al Bologna l’intenzione di esercitare la clausola di risoluzione da 40 milioni (valida dal 1° luglio) per assicurarsi il cartellino, mentre il nodo da sciogliere rimane la commissione da versare all’agente Kia Joorabchian. Le parti non sembrano distanti da un’intesa. Per quanto riguarda il contratto dell’attaccante olandese, dovrebbe trattarsi di un quinquennale da 4,5-5 milioni netti a stagione.

L’arrivo di Zirkzee scatenerebbe i tifosi rossoneri, che da tempo sognano un grande colpo in attacco. L’ex Bayern Monaco ha ancora tanto da dimostrare, però a Bologna ha impressionato e c’è la convinzione che possa fare bene anche in una piazza più esigente come Milano. La dirigenza conta di trovare l’accordo totale in questi giorni.