Adesso è ufficiale, scelto il Milan: tifosi in delirio

C’è una buonissima notizia per il club rossonero: un progetto molto importante prende forma e i tifosi sono soddisfatti.

La prossima stagione sarà molto importante per il Milan, chiamato a riscattarsi dopo non essere riuscito a lottare per lo Scudetto e aver visto l’Inter conquistare la seconda stella del derby. I tifosi si aspettano una reazione forte da parte della società, che sta lavorando intensamente sul calciomercato e anche alla realizzazione di altri progetti fondamentali.

Uno di questi è la squadra Under 23, importante per far crescere i giovani che escono dalla Primavera. La Juventus è stata la prima della Serie A a puntarci e ciò ha prodotto risultati. Poi è stata l’Atalanta a compiere la stessa mossa e ora tocca ai rossoneri, che hanno atteso le verifiche della Covisoc dopo la presentazione delle iscrizioni delle diverse società di Serie C.

La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche ha bocciato la richiesta dell’Ancona, che aveva presentato documentazioni con delle problematiche. Ciò ha spalancato la porta all’iscrizione del Diavolo.

Milan Under 23: allenatore, squadra e stadio

Salvo colpi di scena, il Milan Under 23 sarà presente nella prossima Serie C, anche se bisogna capire in quale girone sarà iscritto. Potrebbe essere un sorteggio a stabilire dove giocheranno i rossoneri, la Juventus e l’Atalanta. Non possono essercene due nello stesso gruppo. Entro fine giugno dovrebbe essere tutto formalizzato.

Il Milan è pronto a fare un investimento da circa 12 milioni di euro per il progetto Under 23. Da tempo ha già designato l’allenatore che guiderà la squadra: Daniele Bonera. L’ex difensore ha fatto parte dello staff di Stefano Pioli in questi anni e sarà alla sua prima esperienza da tecnico. Sarà interessante vedere come se la caverà nella valorizzazione dei giovani a sua disposizione.

Il gruppo Prima Squadra-Under 23 sarà un aggregato di 50-55 calciatori con una separazione che sarà solamente formale. Paulo Fonseca, designato per sostituire Pioli, potrà disporre di tutti loro. Ci sarà sicuramente Francesco Camarda, fresco di firma del primo contratto da professionista, tra coloro che avranno l’occasione di mettersi alla prova nel campionato di Serie C e al tempo stesso di sperare di avere delle chance con la Prima Squadra, dopo le due apparizioni in Serie A dell’ultima stagione.

A livello dirigenziale il Milan ha “bloccato” da tempo Jovan Kirovski, ex direttore tecnico del Los Angeles Galaxy e scelto da Zlatan Ibrahimovic, che lo conobbe nel corso della sua esperienza con la franchigia californiana in MLS. Il 48enne americano, ex attaccante, si occuperà in prima persona del progetto e ovviamente si coordinerà con il resto del management sportivo rossonero.

Per quanto riguarda lo stadio, è stato scelto il “Felice Chinetti” di Solbiate Arno. Il Milan è pronto a investire oltre 700 mila euro per ammodernarlo in vista della partecipazione dell’Under 23 alla Serie C. Ogni tassello è stato studiato nel dettaglio, ora si aspetta la formalizzazione dell’iscrizione dei rossoneri.