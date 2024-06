Forti come Yamal e giocano nel Milan, l’annuncio è da brividi

Anche il Milan ha i suoi Yamal. Le dichiarazioni fanno gongolare il club rossonero e tutti i tifosi del Diavolo. Il futuro del Diavolo è roseo

Sedici anni e non sentirli. Lamine Yamal ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia del Barcellona, nonostante la giovanissima età.

Il classe 2007, ancora minorenne, è riuscito così a collezionare ben 50 presenze con i blaugrana, allenati da Xavi, con quasi tremila minuti nelle gambe. Sono stati così sette i gol, di cui cinque ne LaLiga, uno in Supercoppa e un altro in Coppa del Re. Non sono mancati nemmeno gli assist, ben dieci, otto in campionato e due in Champions League.

Oggi Yamal completa il reparto offensivo della Nazionale spagnola che prenderà parte ai prossimi Europei. E’ stato, infatti, convocato così come Joselu, Alvaro Morata, Dani Olmo, Oyarzabal, Ferran Torres, Nico Williams e Ayoze Perez.

Per il calcio spagnolo, tutto questo, è quasi la normalità, anche si di talenti come Yamal, che viene valutato ben 90 milioni di euro, non ne nascono tutti i giorni. In Italia è certamente più difficile vedere squadre che danno fiducia a giocatori così giovanissimi e dire che pochi giorni fa gli azzurri si sono laureati campioni d’Europa Under 17, dimostrando a tutti che il talento non manca, anzi.

Milan, talento infinito per Camarda e Liberali: “Serve la forza di giocare a calcio”

E’ evidente che manchi anche un po’ di coraggio nel mandare questi giovanissimi calciatori in campo con i ‘grandi’, ma serve anche altro. Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili azzurre, ha così risposto a chi gli chiedeva del paragone tra Liberali e Camarda con Yamal: “Talento ne hanno, ma sono tutte e tre giocatori diversi. Yamal è un grandissimo giocatore ma noi ne abbiamo di talento così. Bisogna avere la forza di giocare a calcio. Se tu non hai la forza di giocare a calcio, questi giovani non li puoi mettere”.

I due giocatori azzurri sono quelli che più di tutti si sono messi in mostra all’Europeo, facendo gongolare tanto il Milan, che sta puntando su di loro. Francesco Camarda, fresco di firma sul nuovo contratto, fino al 30 giungo 2027, ormai lo conoscono tutti e le sue prestazioni non hanno certo stupito gli addetti ai lavori. La sua doppietta in finale contro il Portogallo è stata solo la dimostrazione di quanto talento abbia il giovanissimo bomber. Liberali, invece, verrà ricordato soprattutto per la super rete, con slalom, all’Inghilterra. Il Milan dunque sorride per i suoi giovani, che ben presto potranno mettersi in mostra contro i grandi, con la squadra Under 23 che sta per nascere e che parteciperà alla Serie C.