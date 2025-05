Sinner non riesce proprio a digerirlo: questo aspetto di Alcaraz non lo sopporta

Stima infinita di Sinner nei confronti di Alcaraz: in una recente intervista, ha rivelato di invidiarlo in un particolare aspetto tecnico

Jannik Sinner è sempre più vicino all’atteso ritorno in campo. I tre mesi di squalifica sono praticamente agli sgoccioli: pochi giorni e l’incubo sarà finalmente finito. La vicenda è nota a tutti: il tennista italiano, di comune accordo con i suoi avvocati, ha deciso di patteggiare con la WADA per chiudere definitivamente il caso Clostebol. Una decisione che ha creato non poche polemiche in Italia e non solo: molti colleghi si sono esposti contro questa conclusione, e a farlo è stata anche Federica Pellegrini.

Di fronte ad alcune uscite, Jannik non ha mai risposto: rispetta il parere di tutti ma lui è sempre stato convintissimo di essere innocente, e questa presa di coscienza lo ha aiutato ad essere in campo a gennaio all’Australian Open a e vincerlo, confermandosi numero uno al mondo, posto che nessuno nel corso di questi tre mesi di squalifica è riuscito a togliergli. Potevano farlo Zverev e Alcaraz, gli unici vicini a lui coi punti per pensare ad un sorpasso, invece no. E, a proposito di Alcaraz, Sinner ha rivelato una delle cose che più gli invidia.

Sinner elogia Alcaraz: “C’è una cosa che gli invidio”

Sinner e Alcaraz sono considerati il futuro del tennis. I due si sono già affrontati più volte in questi anni e tutti sono convinti che saranno loro i protagonisti assoluti delle prossime grandi sfide, un po’ come è accaduto fra Federer e Nadal negli ultimi 20 anni. Il futuro è loro, insomma. E fra i due c’è davvero grande stima: lo spagnolo è stato uno dei pochi colleghi ad esporsi in sua difesa in merito al caso Clostebol.

Grande stima anche da parte di Sinner, che ha sempre speso belle parole nei suoi confronti e lo ha fatto anche nella bella intervista rilasciata di recente al TG1. Ha parlato di Alcaraz e di un aspetto nel quale lo invidia particolarmente: “Invidio il tocco di Carlos Alcaraz e di Lorenzo Musetti che sentono molto bene la palla“, le parole del numero uno al mondo. Un altro segnale di grande rispetto e considerazione nei confronti di due colleghi, e in particolar modo dello spagnolo, che sarà certamente il suo rivale da qui ai prossimi anni per i grandi slam. Intanto Sinner si prepara a tornare in campo agli Internazionali d’Italia: sarà in campo a Roma per la prima volta dopo la squalifica. C’è grande attesa e grande voglia di rivederlo finalmente in azione dopo così tanto tempo.