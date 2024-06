L’iniziativa del Milan come in NBA, in Italia è l’unico a farlo

Il club rossonero è pronto ad attuare un’idea che non è mai stata attuata prima d’ora in Italia: un altro tassello per crescere.

Sicuramente il Milan è il top club della Serie A messo meglio in termini di bilancio e di prospettiva di crescita futura. Pochi debiti, fatturato in aumento, ultimi esercizi in utile, squadra che con alcuni rinforzi importanti può puntare allo Scudetto, Under 23 verso l’iscrizione alla Serie C e un progetto stadio con elevate chance di essere realizzato. Ma non è tutto.

La società rossonera continua a lavorare anche su altri aspetti e l’esperienza della proprietà RedBird Capital Partners in ambito sport e media può essere importante per sviluppare delle iniziative volte migliorare ulteriormente. Ad aprile è stata lanciata una nuova opzione di ospitalità premium chiamata “Club 1899 Front Row Experience” che permette di vivere la partita a San Siro da delle poltroncine situate tra le due panchine e proprio sopra il tunnel da cui escono le squadre. Una posizione privilegiata e che immerge ancora più gli ospiti nel clima da gara, consentendo di vivere da vicino le azioni dei calciatori in campo.

Milan, cos’è la Club 1899 Front Row Experience

Come sottolineato dal portale huddleup.substack.com, nonostante la condivisione dello stadio con l’Inter, il Milan sarà l’unico a utilizzare quei posti. I tifosi muniti di biglietto possono parcheggiare le loro macchine nello stesso parcheggio di giocatori. Un concierge li accompagna nelle loro postazioni, mettendogli anche a disposizione cibo e bevande di qualità stellata Michelin in una lounge privata dedicata e con accesso al campo durante il riscaldamento.

L’idea prende ispirazione da ciò che avviene già in NBA, dove ci sono posti esclusivi per degli ospiti VIP che si possono permettere di vedere le partite da una posizione privilegiata. Come spiegato da Huddle Up, i 14 posti in prima fila sono attualmente solo su invito. Ma prima o poi verranno messi in vendita per i tifosi. Questa iniziativa è solo un esempio di come RedBird Capital Partners sta cercando di far crescere il club, ispirandosi anche a modelli visti in altri sport e in altri Paesi. Da non dimenticare la partnership con i New York Yankees.

Il Milan è la società europea che sta crescendo di più, secondo il report The European Elite di Football Benchmark. +35,5% del proprio valore di impresa rispetto al 2023, grazie soprattutto all’aumento dei ricavi commerciali e da stadio. In generale, i ricavi operativi sono cresciuti dell’84% negli ultimi cinque anni. L’obiettivo è continuare a crescere e sicuramente i risultati sportivi possono trainare quelli economici. Vincere trofei è di grande aiuto e nella prossima stagione bisogna cercare di migliorare la bacheca rossonera.