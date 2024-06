@ML – Milan, incontro in sede: un altro importante rinnovo

Le ultime sul mercato del Milan dalla sede del club di Via Aldo Rossi. Tanti i nomi finiti sul tavolo delle trattative: il punto della situazione

Giornata di incontri a Casa Milan. Il calciomercato del Diavolo si sta infiammando sempre di più e nella sede rossonera non mancano gli arrivi degli agenti. Queste sono chiaramente le ore di Joshua Zirkzee, con il socio di Kia Joorabchian, Montesano a Milano. Si attendono così sviluppi in merito all’attaccante olandese, con l’ostacolo della clausola rescissoria da superare.

Nel frattempo, però, in via Aldo Rossi, i dirigenti del Milan hanno incontrato i rappresentati dell’agenzia GR Sports. Come appreso da MilanLive.it, il summit è avvenuto nel pomeriggio ed è durato più di un’ora. E’ servito a sistemare gli ultimi dettagli burocratici per i rinnovi di Comotto e Camarda, entrambi fino al 30 giugno 2027, ma si è parlato anche di altro.

Tra le priorità del Milan con l’agenzia di Beppe Riso c’è, infatti, anche il rinnovo di Jan-Carlo Simic. Il centrale, messosi in luce nel corso dell’ultima stagione, ha un accordo con il club rossonero in scadenza il 30 giugno 2025. C’è la voglia di entrambe le parti di trovare la quadra per proseguire insieme. Simic può rappresentare una pedina importante per la squadra Under 23, ma non c’è ancora ancora un’intesa.

Da Maldini a Colombo: Giuseppe Riso al centro delle trattative

Sono tanti i giocatori gestiti da Beppe Riso e la sua agenzia. Lo scorso anno l’agente è stato protagonista di uno dei trasferimenti più importanti del calciomercato e purtroppo per i tifosi del Milan è stata un addio doloroso, quello di Sandro Tonali.

I calciatori della GR Sports continuano ad essere tanti e molti con un futuro tutto da scrivere: stiamo chiaramente parlando anche di Daniel Maldini, che dopo l’ottima seconda parte di stagione con il Monza è finito nel mirino di Atalanta e Roma, ma è molto probabile che il suo futuro sia ancora in Brianza. Serve però trovare la giusta quadra. Attenzione, poi, al futuro di Marco Nasti e Lorenzo Colombo, che cerano sistemazione in Serie A: il primo è un’idea dell’Empoli, il secondo del Torino.

Capitolo a parte, infine, merita Alessandro Buongiorno. E’ vero che il Napoli è in pressing per il calciatore, ma il suo nome non è mai sparito dai radar del Milan. A gennaio, i rossoneri ci hanno provato seriamente, ma senza riuscire a mettere a segno il colpo. Troppo alte le richieste di Urbano Cairo, che voleva ben 50 milioni di euro. Il prezzo oggi non è cambiato molto, ma un buon Europeo potrebbe cambiare gli scenari, ancora una volta.