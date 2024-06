Affare fatto, arriva Dorgu: concorrenza battuta e colpo in Serie A

Dorgu saluta il Lecce e passa a una big di Serie A: battuta la concorrenza delle rivali, super colpo per il club

Il futuro di Patrick Dorgu sembra ormai lontano da Lecce. Dopo due stagioni in terra salentina, con tanto di vittoria del campionato Primavera lo scorso anno, il terzino danese, classe 2004, sembrerebbe aver definitivamente fatto breccia nel cuore non solo dei tifosi giallorossi, ma anche delle big di Serie A.

Una in particolare in questi ultimi giorni si sarebbe interessata al ragazzo in maniera forte e dirompente, sbaragliando la concorrenza. Non si può forse ancora parlare di affare chiuso al cento per cento, ma in questo momento c’è un club in particolare del nostro campionato che sembrerebbe essere balzato in pole per il terzino scoperto da Corvino. Al termine di una stagione di grande crescita come quella appena andata in archivio, per Dorgu si sono infatti aperte diverse opzioni molto interessanti in squadre di primo livello.

E una in particolare sembrerebbe avere i mezzi per convincere sia il Lecce che il ragazzo. Nonostante la corte insistente ormai da settimane, non sarebbe però il Milan a essere riuscito ad assicurarsi uno dei più interessanti prospetti del calcio italiano, reduce da un campionato con 32 presenze, 2 gol e prestazioni quasi sempre all’altezza della situazione, cosa non banale per un ragazzo di 19 anni. Una squadra soprattutto avrebbe infatti accelerato nelle ultime ore, lasciando indietro i rossoneri e il resto della concorrenza.

Dorgu, niente Milan: sprint della squadra rivale, chiusura vicina

Se fino a qualche settimana fa il classe 2004 sembrava entrato nelle mire di Giuntoli, che ha poi virato verso altri obiettivi, e se in molti potevano temere che il competitor più ‘pericoloso’ per il Milan potesse arrivare dall’estero, in particolare dall’Atlético Madrid, alla fine a superare i rossoneri nella corsa al terzino sarebbe stato il Napoli di Antonio Conte.

Il tecnico salentino, che il Lecce lo ha osservato anche quest’anno con particolare attenzione, sarebbe infatti un grande estimatore del ragazzo, in grado di giocare sia come quarto a sinistra in una difesa a quattro che come quinto in un modulo con la difesa a tre.

Duttile e con potenzialità ancora da esplorare, Dorgu rappresenterebbe nella mente del Napoli il perfetto erede di Mario Rui, destinato a partire nel corso dell’estate. Il danese potrebbe infatti affiancarlo a Mathias Olivera, pronto a trasformarsi in una sorta di jolly per il tecnico, utilizzabile sia come esterno che come ‘braccetto’ mancino.

L’affare, comunque, non è ancora definito in tutti i dettagli. Non a caso, il Napoli si starebbe cautelando anche con altri profili, come Miguel Gutiérrez, una delle rivelazioni del Girona. Con tutta probabilità l’affondo per lo spagnolo arriverebbe però solo se dovesse saltare l’arrivo di Dorgu, in questo momento obiettivo numero uno per Conte sulla sinistra.