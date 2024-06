Firma ad un passo: arriva Caldara, colpo di scena in difesa

Colpo di scena nel futuro di Mattia Caldara: c’è un club pronto a puntare sul difensore, ormai è solo questione di giorni

Il calciomercato estivo, in Serie A, è pronto a riservare non poche novità. Tra grossi movimenti e cessioni illustri, sembra farsi spazio agevolmente anche la prossima tappa della carriera di Mattia Caldara.

Il Milan ha deciso di non rinnovare il suo contratto, in scadenza il 1 luglio 2024, in previsione di una vera e propria rivoluzione alla retroguardia del ‘Diavolo’. Ha già detto addio Simon Kjaer, pilastro nello spogliatoio e trascinatore nell’annata dell’ultimo Scudetto rossonero. Sono sotto valutazione della dirigenza di Via Aldo Rossi anche Kalulu e Thiaw mentre l’unica certezza si chiama Tomori.

Ad ogni modo Moncada e Furlani stanno sondando, ovviamente, anche il terreno per chi dovrà prendere il posto dei partenti. E di nomi concreti, seppur numerosi, ve ne sono pochi. Il club meneghino ha sognato per mesi Buongiorno, prodigio per il quale il Torino chiede cifre davvero spropositate.

Parallelamente, come anticipato, si fa strada la partenza da svincolato di Mattia Caldara che dopo una carriera abbastanza altalenante è pronto a rilanciarsi in Italia. Arrivato a Milanello dalla Juve nell’agosto 2018 per oltre 37 milioni, il centrale bergamasco – ora trentenne – non è riuscito minimamente a brillare in rossonero.

Tant’è che appena due anni dopo è stato ceduto all’Atalanta, in prestito. Poi al Venezia ed infine allo Spezia. L’estate scorsa è ritornato ma ha accumulato solo 1 presenza in campionato ed appena 32′ in campo.

Milan, addio Caldara: ecco la sua prossima squadra

A questo punto il classe ’94 dirà sicuramente addio al Milan e per lui potrebbero aprirsi le strade della Serie B. Si parla del Modena e a riferire la notizia è il portale ‘Goal.com’.

La società emiliana è attenta alle occasioni che il mercato riserverà da qui ai prossimi mesi ed in vista della stagione 2024/25 avrebbe intenzione di portare alla corte di mister Bisoli un centrale di talento e soprattutto esperienza. E Caldara farebbe certamente comodo alla rosa del Modena che punterà al vertice nella prossima annata.

Caldara potrebbe quindi ritrovare il ritmo partita, giocare con continuità e magari riprendere a correre in campo. Un qualcosa che, per diversi motivi ad alti livelli, negli ultimi anni è mancato all’ex Juventus. A questo punto, la dirigenza del Modena proverebbe a stringere la presa per anticipare la concorrenza.

Su Caldara vi sarebbero infatti alcune società di Serie A che nei giorni scorsi avrebbero chiesto informazioni al suo entourage, con l’idea di farsi avanti nelle prossime settimane. La partita è quindi cominciata: e il Modena farà di tutto pre prendersi, a zero, Mattia Caldara.