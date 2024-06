La Juve fa cassa, Miretti saluta e passa alla rivale

La Juventus è pronta a fare cassa con la cessione di Fabio Miretti che è destinato a proseguire la sua carriera in una rivale.

La stagione di Fabio Miretti alla Juventus è stata costellata da alti e bassi con il giovane centrocampista che ha iniziato l’annata trovando spazio alla corte di Massimiliano Allegri per poi perderlo con il passare delle giornate.

Il classe 2003 sarà visionato da Thiago Motta durante l’inizio del prossimo ritiro estivo ma con ogni probabilità il suo destino sarà lontano dalla Juventus. I bianconeri infatti hanno ricevuto diverse proposte per il cartellino della mezzala, pronta a cambiare squadra ma a restare ancora in Serie A. Il suo destino potrebbe infatti essere ancora in Italia con una rivale dei bianconeri pronta ad acquistarlo durante la prossima estate.

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti a cedere Miretti: passa alla rivale

Fabio Miretti è finito nel mirino della Lazio. Il centrocampista piace molto a Marco Baroni, nuovo allenatore della Lazio, che lo considera una pedina importante per lo scacchiere biancoceleste. La proposta dei capitolini è quella di rilevare il cartellino del giocatore in prestito con un diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni, fissato intorno ai 14 milioni di euro.

Già durante la scorsa stagione Juventus e Lazio hanno lavorato sul mercato insieme per chiudere le trattative relative ai passaggi di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella in biancoceleste. I buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire la chiusura di questo nuovo affare con Miretti che potrebbe trovare maggiore continuità agli ordini di Baroni in una Lazio che sarà impegnata anche in Europa League.

I primi contatti tra le parti ci sono stati ma la sensazione è che la Juventus voglia attendere l’inizio del ritiro e le prime indicazioni in arrivo da Thiago Motta per decidere il futuro della giovane stella. Il tecnico italo-brasiliano vuole infatti valutare i calciatori già presenti in rosa prima di prendere una decisione definitiva sul loro futuro.

Molto poi dipenderà anche da quello che sarà l’esito delle trattative bianconere per alcuni obiettivi a centrocampo. In cima alla lista di Cristiano Giuntoli resta sempre Teun Koopmeiners con l’Atalanta che però non appare intenzionata a fare sconti per il proprio gioiello olandese chiedendo circa 60 milioni di euro. Difficile anche il rinnovo di Adrien Rabiot per il quale c’è da registrare anche l’inserimento del Milan.