Milan-Zirkzee, affare a rischio: doppia alternativa

Le ultime notizie legate al futuro di Joshua Zirkzee al Milan. I rossoneri non hanno ancora chiuso l’affare con il suo agente: il punto della situazione

C’è ancora da lavorare per riuscire a chiudere l’affare Joshua Zirkzee. Il Milan non ha trovato l’accordo con il suo entourage sulle commissioni, che continuano ad essere dunque l’ostacolo principale in questa lunga trattativa. Il Diavolo, però, continua ad essere in vantaggio sulla concorrenza e non è certo un dettaglio da poco.

D’altronde il club rossonero è pronto a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse del Bologna, per acquisire il cartellino. Le parti hanno, poi, trovato l’accordo sullo stipendio sui 4,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Serve, dunque, fare un passo in avanti, aggiungere quei milioni in più che servono per accontentare l’entourage. E’ evidente che il tempo non gioca a favore del Milan, che prima chiude l’affare meglio è. E’ vero che Zirkzee ha espresso il desiderio di continuare in Serie A e il Diavolo appare essere la scelta migliore, ma la Juventus resta lì sullo sfondo pronta ad inserirsi qualora ci fosse la possibilità.

Il piano B in attacco se salta Zirkzee: ci sono due soluzioni

Giuntoli e Kia, d’altronde, hanno ottimi rapporti. Va prestata attenzione, inoltre, all’Arsenal, che non potrà acquistare Benjamin Sesko, che il Lipsia ha deciso di trattenere per un’altra stagione. Più defilato il Manchester United, ma i club inglesi sono capaci di far saltare il banco in qualsiasi momento. Serve, dunque, fare in fretta.

Il Milan, però, chiaramente, è pronto ad attivare i piani B qualora l’affare non dovesse andare in porto come tutti, invece, si augurano. Il nome di Sesko, come detto, va depennato dal taccuino di Moncada, ma ci sono altri profili che piacciono al Diavolo. Potrebbero così tornare Dovbyk, per il quale però bisogna fare molta attenzione all’Atletico Madrid, oltre che al Napoli, e Gimenez.

L’attaccante del Feyenoord è da tempo sulla lista dei dirigenti del Milan e di recente il suo entourage è stato a Milano. Anche in questo caso, però, la concorrenza non manca, soprattutto in Premier League, e il prezzo – non può essere inferiore ai 40 milioni di euro – non è certo basso. Prima di rinunciare al colpo Zirkzee, al quale si lavora ormai da mesi, solo per qualche milione bisognerebbe, quindi, pensarci davvero bene.