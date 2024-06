Richieste enormi, il Milan cambia obiettivo: ora è vicinissimo

Il club rossonero ha accantonato un’idea di mercato, ma ha un piano B già pronto: trovare un accordo non sembra complicato.

In questo momento in chiave Milan si parla soprattutto della trattativa per l’ingaggio di Joshua Zirkzee, ma la dirigenza sta lavorando a più obiettivi. Oltre all’attaccante, ci sono altri ruoli nei quali c’è l’intenzione di intervenire.

Ad esempio, c’è l’idea di comprare un nuovo terzino destro. Anche se oggi la squadra è già coperta in quella posizione con Davide Calabria, Alessandro Florenzi e anche Pierre Kalulu, il club si sta muovendo per prendere un rinforzo a Paulo Fonseca. In queste settimane sono emersi più nomi e l’ultimo è stato quello di Matty Cash, obiettivo già nel 2020 quando giocava nel Nottingham Forest.

Milan, niente Cash: c’è un altro terzino in pole

Il polacco classe 1997 milita nell’Aston Villa, pronto a discutere della sua cessione perché non è considerato un intoccabile da Unai Emery e il club ha bisogno di sistemare il bilancio per rispettare le regole finanziarie della Premier League. Il problema di questa operazione è il prezzo.

I Villans chiedono 30-35 milioni di euro per vendere Cash, una valutazione considerata eccessiva da parte del Milan. Per questo motivo, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani possono accelerare per un altro terzino da tempo presente nella lista: Emerson Royal. Il Tottenham è disponibilissimo a venderlo e lo stesso brasiliano classe 1999 ha già dato l’ok a un eventuale trasferimento a Milano.

L’affare si può chiudere 18-20 milioni, quindi abbastanza meno rispetto a quanto sarebbe necessario spendere per Cash. Per esperienza e caratteristiche potrebbe essere un buon colpo. È un terzino forte fisicamente, veloce e intelligente tatticamente. Ha una buona precisione di passaggio, però sui cross in fase offensiva deve migliorare. A livello difensivo se la cava abbastanza bene, anche se l’avventura in Italia può aiutarlo a completarsi in questo aspetto fondamentale. A volte è stato impiegato pure a sinistra.

Non viene da una buona stagione: un totale di 24 presenze, 13 delle quali da titolare e 5 con minutaggio inferiore ai 5 minuti. Ha anche un gol all’attivo. Sono solo le 8 apparizioni in campo nel 2024. Tutti dati che mettono in evidenza il fatto che al Tottenham sia considerato una riserva da Ange Postecoglou. Ha un contratto che scade a giugno 2026, gli Spurs non ostacoleranno la sua cessione.

L’ex di Barcellona e Betis potrebbe essere il prescelto del Milan, che ha tra i candidati per la corsia destra anche Thiago Santos. Il portoghese gioca nel Lille, squadra allenata da Paulo Fonseca nelle ultime due stagioni. Valutazione sui 15-18 milioni.