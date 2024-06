Sinner a Wimbledon, salta tutto: tifosi con le mani tra i capelli

Una notizia poco confortante per i tifosi italiani e gli appassionati di tennis: rischio per Sinner a Wimbledon.

Un gran peccato che il cammino di Jannik Sinner nel torneo del Roland Garros si sia interrotto in semifinale, battuto dal trionfatore spagnolo Carlos Alcaraz. I due hanno comunque dato vita ad un match bellissimo, terminato dopo cinque set tutti molto combattuti e ricchi di colpi di scena.

Sinner deve recuperare da qualche fastidio fisico e muscolare, per poi presentarsi al top al prossimo torneo del grande slam: quello di Wimbledon che scatterà sull’erba londinese da lunedì 1 luglio. La speranza dei tifosi italiani è di vedere Jannik in forma e senza più quei fastidi che rischiano di minarne le possibilità di vittoria.

Intanto spunta una brutta notizia per tutti gli appassionati di tennis italiani, coloro che hanno fame di assistere ai match più belli e prestigiosi del circuito ATP. Il rischio è quello di non poter vedere la finalissima del torneo di Wimbledon in televisione, oscurando di fatto questa comodità per tantissimi spettatori.

Finali del grande slam in chiaro, passo indietro dell’Agcom

Ad inizio anno si era detto che l’Agcom, l’agenzia garante per le comunicazioni pubbliche, avrebbe spinto per la trasmissione in chiaro delle finali dei tornei del Grande Slam, soprattutto qualora fosse arrivato fino in fondo un tennista italiano, sia in ambito maschile che femminile.

Cosa però che non è stata rispettata. Evidente il caso degli Australian Open, visto che la finalissima tra Sinner e Medvedev è stata trasmessa solo da Sky ed Eurosport, ovvero emittenti a pagamento e sotto abbonamento. Neanche a Roland Garros, se Sinner fosse riuscito ad accedere alla finale contro Zverev, sarebbe andata in onda la gara nelle emittenti televisive generaliste.

Il rischio c’è anche per Wimbledon; se un tennista azzurro dovesse trovare l’accesso alla finalissima del torneo londinese, potrebbe anche in questo caso essere evitata la messa in chiaro dell’evento. Il titolare dei diritti per tali tornei dei tennis è Sky ma se non ci saranno novità nelle prossime settimane, la trasmissione dell’evento in chiaro è tutt’altro che garantita.

Non solo tennis: il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha preparato una lista di eventi sportivi che vorrebbe si trasmettessero in chiaro, dialogando con le pay-tv principali. Ma senza il parere positivo dell’Agcom non sarà possibile accontentare né il ministero né i tanti appassionati privi di abbonamenti.