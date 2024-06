Svenduto dall’Inter, ora può tornare a Milano

Il giocatore potrebbe far ritorno a Milano, sponda rossonera dopo aver vestito la maglia dell’Inter, che lo ha venduto per una quindicina di milioni

Il suo trasferimento dall’Inter al Chelsea, per circa 15 milioni di euro, nell’agosto 2022, aveva stupito proprio tutti. Era l’ennesimo giovanissimo italiano che lasciava il nostro paese per giocare all’estero. La sua avventura a Londra, però, in realtà, non è mai iniziata: prima un prestito al Reading, poi al Leicester.

In Championship così le presenze sono state ventidue con due reti realizzate, contro il Cardiff e il Birmingham. A gennaio però il centrocampista classe 2003 ha fatto ritorno al Chelsea, giocando solamente 68 minuti. E’ difficile pensare che Cesare Casadei possa continuare a vestire la maglia dei londinesi anche la prossima stagione. Non è da escludere così un ritorno in Italia. In questi giorni si è fatto il suo nome come rinforzo del Bologna, ma non è da escludere che possa pensarci anche il Milan. Per una cifra sotto i dieci milioni potrebbe rappresentare una buona scommessa su cui puntare.

Milan, ecco Casadei: nuovo colpo dal Chelsea

La squadra rossonera sarebbe, inoltre, una destinazione ben gradita da Casadei, che in una recente intervista ha voluto celare il proprio tifo per il Milan, ma gli indizi sono stati più che chiari: “Sarò sincero: non ne ho mai avuta una. Da appassionato di calcio mi sono sempre piaciuti più i calciatori che le squadre. I miei idoli? Kakà e Ronaldinho. Ero innamorato del loro modo di giocare, di come riuscivano a divertirsi col pallone tra i piedi”.

Inoltre, ha espresso grande gradimento anche per lo stile di gioco di Loftus-Cheek. Dichiarazioni che sembrano lasciare davvero pochi dubbi sulla fede rossonera. Un affare come dicevamo possibile, anche perché il Milan avrebbe bisogno di arricchire la propria colonia italiana, che rischia di perdere altri pezzi in estate. Nelle ultime estati l’asse Milano-Londra è stato sempre molto caldo, prima Olivier Giroud e Fikayo Tomori, poi l’anno scorso è toccato a Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek.

Colpi che sono diventati, poi, pedine fondamentali dello scacchiere rossonero. Cesare Casadei, cresciuto nelle giovanili dell‘Inter e venduto soprattutto per questioni di bilancio, di cui si fa un gran parlare e che in molti paragonano a Milinkovic-Savic, potrebbe così essere il prossimo colpo del Milan dal Chelsea. Una suggestione non impossibile. Tutto dipende dai costi: i Blues hanno tanti giocatori e hanno necessità di vendere per il Fair Play Finanziario e l’italiano è fuori dai piani. Con Maresca la situazione non dovrebbe cambiare.