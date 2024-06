Addio Salernitana ma non alla Serie A: nuova maglia per Manolas

Dice addio alla Salernitana ma può non lasciare anche la Serie A: per Konstantinos Manolas è già pronta la maglia di un altro club.

Konstantinos Manolas ha giocato la seconda parte della scorsa stagione vestendo la maglia della Salernitana, il cui destino era però inevitabilmente già segnato. Il club campano è infatti retrocesso dopo una stagione purtroppo deludente, ma lo stesso destino potrebbe non riguardare anche il greco. Ecco quale club di Serie A sta pensando a lui per la prossima stagione.

Il difensore greco, che in Serie A è arrivato per la prima volta per volere della Roma nel 2014 e che poi si è trasferito al Napoli nel 2019, è approdato alla Salernitana da svincolato a febbraio di quest’anno. Il suo contratto è in scadenza il 1° luglio, ma il destino per lui potrebbe già prevedere una nuova destinazione, sempre in Serie A.

Il club che sembrerebbe essere, secondo le ultime indiscrezioni, interessato a lui è il Cagliari. La società sarda deve prima di tutto fare il punto della situazione in merito alla panchina, con Davide Nicola che risulta essere il primo indiziato per prendere l’eredità lasciata da Claudio Ranieri. Nonostante ciò, si sta comunque anche già ragionando su possibili affari in termini di giocatori. Facciamo perciò il punto sulla situazione di Manolas.

Manolas può trasferirsi al Cagliari? Le ultime

Gli ultimi sei mesi giocati da Manolas in Serie A non hanno portato ai risultati sperati. Più che altro per il destino della Salernitana, visto che la squadra non è riuscita ad evitare la retrocessione in Serie B. Il difensore classe 1991 è arrivato in granata il 9 febbraio da svincolato dopo l’esperienza al Sharjah FC e ha giocato solamente 8 match in Serie A.

La volontà di restare nel campionato italiano di massima serie per lui è forte ma è da comprendere se ci sarà un club che si farà avanti prima di un altro. Stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe che anche il Cagliari ci stia ragionando. Il greco potrebbe arrivare a parametro zero e portare in rosa un’esperienza di un certo livello.

Al momento non sembrerebbe esserci nulla di concreto, nessun dialogo tra le parti è stato avviato ma quanto meno l’idea sembrerebbe essere nell’aria. L’intenzione è quella di procedere per step: l’obiettivo della società è infatti al momento quella di chiudere per Davide Nicola e di scegliere eventualmente con lui i profili più giusti per la causa.