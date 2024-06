Distanza minima: così si sblocca l’affare Zirkzee

Le ultime novità legate al futuro dell’attaccante olandese Joshua Zirkzee che si avvicina a piccoli passi al Milan. Il punto della situazione

Il Milan continua a trattare per riuscire ad acquistare Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è l’obiettivo principale della campagna acquisti del Diavolo. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic vogliono regalare ai tifosi il centravanti che ha trascinato il Bologna ad una storica qualificazione alla Champions League. E’ lui il prescelto, è lui che ha convinto davvero tutti.

Il Milan così ha iniziato a trattare il suo acquisto da mesi. Colloqui costanti e continui che hanno portato il club rossonero a raggiungere un accordo con il giocatore per un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Nessun problema anche per la clausola da 40 milioni di euro, che il Diavolo è pronto a versare nelle casse del Bologna. C’è dunque ancora un ostacolo, quello legato alle commissioni, ma le parti hanno voglia di venirsi incontro e di andare presto a dama. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti per provare a limare le distanze: Milan e Joshua Zirkzee sono così un po’ più vicini. L’agente Kia Joorabchian ha leggermente abbassato le pretese ed è pronto a dire sì al Diavolo per 13 milioni di euro. Il club rossonero, invece, si è spinto fino a 10 milioni.

Zirkzee-Milan, c’è ottimismo: ma prima la Nazionale

Un ultimo piccolo passo, dunque, e Joshua Zirkzee diventerà un nuovo giocatore del Milan come tutti vogliono. Come vuole il popolo rossonero, la dirigenza e lo stesso calciatore, desideroso di vestire la maglia del Diavolo a San Siro e di confrontarsi con il suo idolo Zlatan Ibrahimovic. C’è dunque tanto ottimismo affinché l’affare vada in porto.

Oggi il Milan non pensa a piani B, come potrebbero essere Guirassy, Jonathan David o Gimenez. Allo stesso tempo Zirkzee non sta trattando con altre squadre. Giuntoli ha sondato il terreno con Kia, ma senza approfondire, anche perché al momento non ce ne sarebbe la possibilità. Restano sullo sfondo l’Arsenal e il Manchester United, che si sono informati e stanno seguendo la trattativa dei rossoneri, ma nessuna offerta, nessuna proposta. Milan e Zirkzee sono, dunque, chiamati a chiudere. Nel frattempo, però, il centravanti olandese, ha interrotto le vacanze, lasciando Disney, dove si stava rilassando per tornare in Europa per unirsi alla nazionale in vista dei prossimi Europei.