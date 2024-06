Hamilton non ne può più: la misura è colma, rottura definitiva

Lewis Hamilton ormai ai ferri corti con la Mercedes, l’ultimo episodio che fa traboccare il vaso: è rottura totale

Fin dal momento dell’annuncio dell’arrivo di Hamilton in Ferrari il prossimo anno, qualche mese fa, si era capito che per il sette volte campione del mondo quella 2024 sarebbe stata una stagione interlocutoria, di attesa del passaggio a Maranello. Ma uno come lui, naturalmente, non ci sta a rimanere in disparte, nelle retrovie e punta sempre a dare il massimo.

L’inizio di stagione in Mercedes è stato però piuttosto negativo, con una vettura che ha faticato enormemente a mettersi in luce, anche nel confronto a distanza con Ferrari e McLaren, stante l’irraggiungibilità conclamata della Red Bull. Sembrano passate ere geologiche, da quando, soltanto fino a pochi anni fa, la vettura tedesca dominava in lungo e in largo in Formula Uno.

Uno spiraglio di luce per una seconda parte di stagione un po’ diversa e più vicina a posizioni di prestigio al traguardo, è arrivato dai risultati ottenuti nel Gp del Canada. Le condizioni miste del circuito di Montreal hanno favorito una Mercedes più competitiva e così sono arrivate la pole position di Russell e il terzo posto del 26enne, con Hamilton subito dietro. Ma non sono mancate le polemiche, eccome, per quanto accaduto nel weekend di gara.

Lo sgarbo della Mercedes a Hamilton, frattura irreparabile: cosa è successo

Hamilton aveva già lamentato, al sabato, il risultato deludente in qualifica, non spiegandosi come mai gli mancasse sempre qualcosa nei confronti di Russell. Le cose sono andate meglio in gara, ma il finale per il sette volte campione del mondo è stato amaro.

C’era lui in terza posizione, ma Russell, che aveva gomme medie, lo ha superato agevolmente. A Hamilton erano invece state montate le dure e nel post gara infatti ha dichiarato apertamente che se lo avesse saputo non sarebbe tornato ai box.

Il silenzio al team radio, appena tagliato il traguardo, nei confronti di Wolff, è stato piuttosto significativo del suo stato d’animo. E non è finita qui. Dopo la gara, sui social la Mercedes aveva festeggiato il podio di Russell come il primo stagionale. Un errore clamoroso, dato che in precedenza Hamilton, a Shanghai, si era classificato secondo nella gara sprint. E’ arrivata la successiva rettifica, ma l’umore di Hamilton è comprensibilmente più cupo che mai.