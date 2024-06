Il sostituto di Maignan è georgiano, un acquisto super

Il Milan è chiamato a guardarsi attorno qualora dovesse fare le valigie Mike Maignan. Ecco chi potrebbe essere il sostituto: il punto della situazione

Mike Maignan resta al Milan. Parola di Zlatan Ibrahimovic. Nella lunga conferenza stampa, lo svedese ha parlato praticamente di tutto, tranquillizzando i tifosi rossoneri anche in merito alla situazione legata al portiere francese. Lui così come Rafa Leao e Theo Hernandez – stando alle parole dell’ex attaccante – sono destinati a continuare a giocare con la maglia del Diavolo anche la prossima stagione.

Il Milan non ha alcuna esigenza di vendere e solo se i calciatori dovessero chiedere la cessione verrebbero accontentati. Un discorso che al momento non riguarda Maignan, che non ha voglia di cambiare aria. Va chiaramente trovato un accordo sui rinnovi, con la dirigenza del Diavolo chiamata a spingersi oltre i sei milioni per il portiere e oltre i sette per il terzino. Il tempo ci dirà cosa succederà, ma le intenzioni di RedBird appaiono chiare. Va detto, però, che difronte ad offerte irrinunciabili, chiunque nel calcio è cedibile. Tale discorso va dunque fatto sia per Maignan che per qualsiasi altro giocatore e non solo del Milan. Se dovesse, quindi, presentarsi qualche squadra con una proposta da capogiro, sui 100 milioni di euro, sarebbe difficile da non prendere in considerazione. In questo caso il Milan dovrebbe essere pronto a trovare un sostituto.

Milan, Mamardashvili per sostituire Maignan

Le settimane scorse il nome più gettonato era quello di Di Gennaro, autore di un’ottima stagione con la maglia del Monza. L’italiano, però, si è promesso sposo della Juventus. Di portieri che hanno fatto bene in Serie A ce ne sono, comunque, parecchi, ma il Milan potrebbe continuare a far mercato all’estero.

Attenzione così ad un profilo che da tempo è sul taccuino del Diavolo. Stiamo parlando di Giorgi Mamardashvili. Il georgiano ha dimostrato tutte le sue qualità ne LaLiga con il Valencia ed è pronto a fare il salto di qualità. E’ nel mirino delle big europee e ha una valutazione di ben 40 milioni di euro. Il calciomercato dei portieri non si è ancora mosso, ma va monitorato quanto potrà succedere a Manchester, sponda City, dove Ederson potrebbe fare le valigie, direzione Arabia Saudita. Una sua partenza innescherebbe, inevitabilmente, un domino che potrebbe, poi, coinvolgere anche Mike Maignan. Il francese, d’altronde, piace a Pep Guardiola, ma anche al Bayern Monaco.