Il terzo portiere è una sorpresa: il Milan ha fatto la sua scelta

Salutato Antonio Mirante alla conclusione della stagione, il Milan sta valutando diversi profili per il ruolo di terzo portiere.

Sarà profondamente diversa la rosa del Milan in vista del 2024/2025 con i rossoneri che si apprestano a cambiare molto il proprio organico.

Oltre al cambio in panchina con Paulo Fonseca al posto di Stefano Pioli, il Milan si appresta a modificare anche la propria rosa. Molti giocatori saluteranno Milanello e c’è già chi lo ha fatto, certo di non essere più in rossonero a partire dalla prossima stagione. In occasione della sfida interna contro la Salernitana, valida per l’ultima giornata di campionato, i tifosi del Milan hanno dato l’addio a Olivier Giroud, Simon Kjaer e Antonio Mirante. Il portiere, ricoperto il ruolo di terzo nelle ultime stagioni, vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Il Milan, dal canto suo, sembra avere le idee chiare su quello che sarà il prossimo estremo difensore da affiancare a Maignan e Sportiello.

Calciomercato, il Milan ha scelto il prossimo terzo portiere

L’idea del Milan è quella di affidare il ruolo di terzo portiere a Devis Vasquez, estremo difensore tornato dal prestito all’Ascoli e acquistato dai rossoneri nel gennaio del 2023. Paulo Fonseca valuterà il colombiano in ritiro prima di prendere una decisione definitiva ma al momento la direzione sembra essere quella di dare una chance al classe 1998.

Devis Vasquez si è ben comportato con la maglia dell’Ascoli durante la fase finale della stagione anche se non è riuscito, insieme ai suoi compagni, ad evitare la retrocessione dei marchigiani in Serie C. Il portiere colombiano è riuscito a soffiare il posto a Emiliano Viviano nelle ultime dieci partite del campionato. Una volta entrato in campo in seguito ad un’espulsione dell’ex Fiorentina, Vasquez non ha più perso il posto convincendo lo staff a suon di buone prestazioni.

Le partite dell’estremo difensore sudamericano sono state seguite da vicino dallo staff del Milan che ha giudicato Devis Vasquez pronto a ricoprire il ruolo di terzo portiere nella rosa del Milan. In queste ultime settimane si era parlato anche della possibilità di vedere Lapo Nava alle spalle di Maignan e Sportiello ma non è da escludere un’esperienza in prestito per il giovane portiere rossonero.

In tutto ciò bisognerà capire quale sarà il destino di Mike Maignan. Il portiere della Francia sembra essere pronto a proseguire con la maglia del Milan ma le parti dovranno trovare a breve un accordo per il rinnovo del contratto con l’ex Lille che dovrà abbassare le sue richieste economiche per mettere nero su bianco con i rossoneri.