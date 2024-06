Milan, Fonseca è UFFICIALE: “Onore, orgoglio e responsabilità!”

Il club rossonero ha annunciato che il portoghese è il sostituto di Pioli: confermata anche la durata del contratto.

Adesso è ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. Subentra a Stefano Pioli e fa ritorno in Italia, dove aveva già guidato la Roma tra il 2019 e il 2021.

È stato Zlatan Ibrahimovic ad annunciarlo in conferenza stampa da Milanello: “Voglio dire grazie a Stefano Pioli, ha fatto qualcosa che rimane nella storia portando un trofeo. Merita tutti i complimenti. Il nuovo allenatore sarà Paulo Fonseca, abbiamo studiato bene cosa cerchiamo e cosa vogliamo. Abbiamo scelto lui per portare la sua identità nei giocatori che abbiamo, vogliamo un gioco dominante e offensivo. Volevamo portare qualcosa di nuovo dopo 5 anni, abbiamo studiato come allena e come prepara le partite. Anche a San Siro serve qualcosa di nuovo. Fonseca è l’uomo giusto, siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto“.

Poi è arrivato anche il comunicato del Milan: “AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese si unisce ora al Milan con un contratto triennale. Il Club rivolge a Paulo e ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto“.

Paulo Fonseca ha pubblicato un tweet con le sue prime parole da allenatore rossonero: “Un onore, un orgoglio, una responsabilità. Forza Milan!“.