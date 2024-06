@ML – L’Atalanta riscatta De Ketelaere alle condizioni pattuite: i dettagli

Il Milan e Charles De Ketelaere si dicono addio definitivamente. Il giocatore continuerà a vestire la maglia dell’Atalanta. Il punto della situazione

Charles De Ketelaere continuerà a giocare per l’Atalanta. Come scritto lo scorso 7 giugno, la volontà dei bergamaschi è stata sempre quella di tenersi l’attaccante belga, che tanto bene ha fatto nel corso dell’ultima stagione, riuscendo a segnare 14 gol e a realizzare 11 assist. Tutto, dunque, come previsto: l’ex Club Brugge non farà ritorno alla base e continuerà ad essere allenato da Gian Piero Gasperini, che è riuscito a farlo esprimere al meglio. La volontà di De Ketelaere era chiaramente quella di indossare ancora la maglia bergamasca e così sarà.

Ora manca davvero solo l’annuncio ufficiale, con l’Atalanta che ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per il calciatore, alle condizioni pattuiti in estate. Dopo aver versato 3 milioni di euro per il prestito, i bergamaschi pagheranno i restanti 22 milioni di euro più 2 milioni di bonus e non quattro come sarebbero potuti essere. Rimane poi il 10% della futura rivendita, che finirà nelle casse del Milan, qualora dovesse esserci un addio all’Atalanta.

Finisce definitivamente, dunque, l’avventura di Charles De Ketelaere al Milan. Un’avventura da dimenticare, che però non si chiuderà con una minusvalenza.

Calciomercato Milan: De Ketelaere via definitivamente: l’impatto a bilancio

Come detto, Charles De Ketelaere dice addio al Milan definitivamente dopo due stagioni in Italia. Alla fine il prestito all’Atalanta, criticato da molti, ha portato i suoi frutti. Il belga era stato acquistato nell’estate del 2022 per una cifra intorno ai 36,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2023 – quando si è in possesso di dati ufficiali – l’ammortamento era di poco più di 7,2 milioni. Il suo valore netto era così sceso a 29,3 milioni di euro.

Come sottolinea Calcio e Finanza, al 30 giugno 2024 il valore di De Ketelaere sarà di 21,97 milioni di euro. Una cifra, questa, che permetterà al Milan di mettere a bilancio una piccola plusvalenza. Guardando alla stagione 2024/25, il club potrà però contare su un effetto positivo per 7,3 milioni di euro circa, relativi alla quota ammortamento che non sarà più tra i costi a bilancio. Il Diavolo adesso puntare a mettere a segno un’altra plusvalenza con Alexis Saelemaekers. Il mancato riscatto da parte del Bologna non preoccupa, infatti, la società pronta a piazzare il belga ad un’altra squadra per una decina di milioni di euro