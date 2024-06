@ML – Tutto come previsto: addio Milan, in arrivo l’ufficialità

Tutto confermato, il giocatore è pronto a dire addio definitivamente al Milan. I rossoneri incassano una cifra importante per la sua cessione

Sono giorni frenetici per il calciomercato del Milan. Il club rossonero sta lavorando sia entrata che in uscita. La trattativa che interessa maggiormente i tifosi del Diavolo è quella relativa a Joshua Zirkzee. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma il Diavolo ha già l’accordo con il calciatore ed è pronto a pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

Come stiamo raccontando ormai da giorni, l’unico ostacolo è rappresentato dalle commissioni, con il suo entourage che chiede 15 milioni di euro. Servirà trattare ancora per trovare un accordo, ma c’è la volontà di arrivare a dama il prima possibile. Ma Joshua Zirkzee non è l’unico affare che sta animando questi ultimi giorni. Si attendevano novità a brevissimo, infatti, anche per quanto riguarda i diritti di riscatto dei giocatori in prestito. Gli occhi erano così puntati su Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere. Fino a poco tempo fa entrambi apparivano destinati a rimanere nelle loro attuali squadre, ma nell’ultimo periodo qualcosa è cambiato. Il Bologna, con la separazione da Thiago Motta ha, infatti, deciso di non tenersi l’esterno, versando nelle casse del Diavolo i dieci milioni pattuiti lo scorso anno.

Milan, De Ketelaere rimane a Bergamo

Il Milan non faticherà di certo a trovare una nuova sistemazione a Saelemaekers che in questi giorni è stato accostato – guarda caso – anche alla Juventus, dove si è trasferito il tecnico italo-brasiliano. Attenzione chiaramente ad altre strade, come quella che potrebbe portarlo sull’altra sponda di Torino o in Premier League.

Con i granata potrebbero aprisi così nuovi interessanti scenari, magari con dei calciatori della squadra di Urbano Cairo che piacciono al Diavolo. Il primo nome che viene in mente è chiaramente quello di Alessandro Buongiorno, che ha una valutazione di ben 45 milioni di euro.

Discorso diverso è quello legato a Charles De Ketelaere. Come anticipato da MilanLive.it lo scorso 7 giugno, la volontà dell’Atalanta è stata sempre quella di tenersi il calciatore. Impossibile rispedirlo al mittente dopo la splendida annata, con 14 gol e 11 assist, ma i bergamaschi hanno provato ad avere uno sconto dal Milan. L’affare nelle ultime ore ha subito un’accelerata e De Ketelaere è sempre più vicino a rimanere in nerazzurro. Alla fine nelle casse del club rossonero sono pronti ad entrare ben 22 milioni di euro più due di bonus