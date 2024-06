Prima vittima in F1 del nuovo regolamento: è arrivata la penalizzazione

Il nuovo regolamento varato in Formula 1 ha già visto cadere la prima vittima nell’ultimo Gran Premio: una penalizzazione che in molti non hanno capito

Durante il Gran Premio del Canada ne sono successe di tutti i colori e il giro di vite su un aspetto regolamentare ha costretto uno dei piloti di punti a subire una penalità che ne ha compromesso parzialmente la gara.

Durante il Gran Premio del Canada di Montreal ne abbiamo viste di ogni genere in pista, complice anche una perturbazione che ha portata acqua durante tutto il week end. La vittoria di Max Verstappen non è stata priva di insidie e alla fine la sua capacità di commettere meno errori degli altri ha avuto la meglio. L’olandese si è aggiudicato un successo con i fiocchi, davanti a Lando Norris e a George Russell, che scattava dalla pole.

Chi non è salito sul podio ma ha comunque potuto festeggiare è Daniel Ricciardo. L’australiano della Racing Bulls è riuscito ad agguantare la quinta posizione al sabato e l’ha trasformata in un ottimo ottavo posto in gara. Il tutto è stato reso anche più difficile dalla partenza, quando l’ex pilota della McLaren è andato incontro ad una penalità da scontare successivamente al box (5 secondi). Il suo “jump start” è stato davvero impercettibile a occhio nudo, ma lo ha comunque messo nei guai.

Formula 1, penalità in Canada per Daniel Ricciardo: un’assurda partenza anticipata

Ricciardo, che scattava dalla terza fila, ha mosso leggermente le ruote prima dello spegnimento del semaforo rosso. Un rilascio seppur minimo della frizione che lo ha condannato ad una penalizzazione di 5 secondi. Il sistema che controlla la partenza dei piloti è dotato di un duplice monitoraggio che aiuta i Commissari di Gara. A far fede sono il trasponder, posizionato su ogni vettura e un sensore affogato nell’asfalto, presente in concomitanza con ogni casella in griglia.

Per Ricciardo, però, è stato fatale un altro aspetto, ovvero un’aggiunta al regolamento che la F1 ha varato nell’ultimo periodo. Qualora infatti non si riuscisse a percepire con i normali metodi uno scatto anticipato, si possono adoperare anche le immagini televisive. Una sorta di Var che permette a rallentatore di scovare qualsiasi manovra non corretta. Ricciardo è stato il primo a cadere in questa nuova rete e ha dovuto scontare i famigerati 5″. Il tutto non gli ha impedito comunque di arrivare ottavo e strappare 4 punti.