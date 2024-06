Tifosi Ferrari increduli, se ne va subito: ufficialità ad un passo

Dopo quello di Sainz, tutto pronto per un altro addio alla Ferrari. Accordo raggiunto, manca solo l’ufficialità per definire il trasferimento

Archiviato il GP del Canada con la vittoria di Verstappen e il deludente risultato della Ferrari con il doppio ritiro di Leclerc e Sainz, torna prepotentemente di attualità il mercato piloti in Formula 1.

Le prossime saranno settimane di annunci per i team che attendono di definire la line up dei piloti per il 2025. Finalmente, conosceremo la scelta di Carlos Sainz. Svanite le chance di approdare alla Red Bull (con il rinnovo biennale di Sergio Perez, ufficializzato la settimana scorsa) e alla Mercedes (che ha deciso di puntare su Antonelli come sostituto di Hamilton), al pilota spagnola non restano che due opportunità.

La prima è rappresentata dalla Williams. Il team principal, James Vowles, a margine del GP del Canada, ha confermato i contatti in corso per Sainz per affiancarlo a Alexander Albon. L’altra chance per il madrileno è quella della Sauber che ha già ingaggiato Hulkenberg e vuole anche Carlos nell’annata di transizione precedente all’esordio dell’Audi.

Altro addio alla Ferrari, ha già firmato

Sainz non sarà l’unico pilota che lascerà la Ferrari a fine stagione. Stando a quanto riportato dal Daily Mail è ormai fatta per il passaggio di Oliver Bearman alla Haas nel 2025. Il pilota britannico avrebbe addirittura già firmato un contratto annuale da 300mila dollari di ingaggio con la scuderia americana. Nell’accordo sarebbe prevista anche l’opzione per un secondo anno.

Si tratta dell’ennesima conferma di un trasferimento già deciso da tempo. Non a caso la Haas – come confermato dal team principal Komatsu – testerà Bearman in alcune sessioni di prove libere già nella stagione in corso. L’esordio del pilota ferrarista è già avvenuto al GP di Imola e ora restano da definire gli altri weekend in cui alternerà i suoi impegni con quelli in Formula 2 con il team Prema.

Bearman sostituirà Hulkenberg alla Haas. Quest’ultimo ha già firmato con la Sauber per il 2025. Haas che deve decidere ancora chi potrebbe affiancare Bearman il prossimo anno. Sembra scontato, infatti, l’addio di Kevin Magnussen con Estaban Ocon, liberato dalla Alpine, che potrebbe essere il prescelto per sostituirlo. La decisione, verosimilmente, sarà comunicata prima della pausa estiva del Mondiale, prevista ad agosto.

Il trasferimento di Bearman alla Haas è un’opportunità anche per la Ferrari che potrebbe ritrovarsi, tra due anni, un pilota con un significativo surplus di esperienza in F1. Bearman – lo ricordiamo – ha già disputato un Gran Premio con la Ferrari, quello in Arabia Saudita dello scorso marzo, in sostituzione di Sainz, operato di appendicite.