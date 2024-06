Affare Sensi, addio Inter e passa alla rivale: colpo di scena

Stefano Sensi pronto a lasciare l’Inter per accasarsi tra le file della grande rivale: colpo di scena clamoroso

Il calciomercato dell’Inter prende forma e passerà da diverse novità che Marotta, neo presidente nerazzurro, ha apparecchiato nelle ultime settimane. Tra gli addi la certezza è una e si chiama Stefano Sensi.

Il talentuoso centrocampista ex Sassuolo sono anni che combatte con gli infortuni per avere la possibilità di giocare con continuità, mettersi in mostra e tornare sui livelli che lo avvicinarono in maniera consistente alla firma con il Barcellona. Da allora molte cose sono cambiate, sono passati anni e Sensi ha vissuto ben due esperienze lontano dall’Inter. La prima alla Sampdoria, per appena sei mesi, dal gennaio al giugno 2022. Dopo la parentesi coi blucerchiati, è stato il tempo del Monza che se l’è coccolato – al netto dei soliti acciacchi – fino all’estate 2023. Il ritorno all’Inter ed un legame destinato ad interrompersi, a scadenza contrattuale, tra una manciata di giorni.

Inter tradita: Sensi sta per firmare

Marotta nel frattempo ha già fatto spazio ad un super colpo a parametro zero proprio in quella posizione del campo: Piotr Zielinski. Il polacco, che da mesi ha trovato l’accordo per trasferirsi a Milano da svincolato, sarà certamente una delle primissime scelte di Simone Inzaghi per la nuova stagione che comincerà presto.

E di Sensi, alla fine, cosa ne sarà? Il 28enne di Urbino sembrerebbe aver scelto il suo futuro, con una delle grandi rivali dei nerazzurri che è pronta subito a puntare su di lui a parametro zero. Stefano Sensi via dall’Inter ma ancora in Serie A. È questo lo scenario che va delineandosi e che vedrebbe, in questo particolare momento, un club in particolare pronto ad accogliere il centrocampista.

Aurelio De Laurentiis sta pensando a Sensi per rinforzare la mediana di Antonio Conte che conosce benissimo il ragazzo, avendolo accolto in prima persona alla Pinetina al suo arrivo in maglia nerazzurra. Dall’Inter al Napoli, dunque, il percorso che potrebbe fare Sensi nelle prossime settimane è davvero clamoroso.

La società campana, che con il tecnico salentino punta in maniera decisa al prossimo Scudetto, vede in Sensi la pedina ideale in grado di rimpiazzare – all’occorrenza – Lobotka. Non è da escludere, poi, che se dovesse ritornare a brillare come un tempo, il classe ’95 possa finire per ritagliarsi uno spazio importante a Napoli. Nel suo ultimo anno all’Inter, tra campionato e Coppa Italia, Sensi ha accumulato soltanto 5 presenze ed appena 80′ in campo. Per lui, 1 assist all’attivo e nulla più: il rilancio, dopo anni difficili, con la maglia azzurra sulle spalle è ormai vicinissimo.