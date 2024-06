Dopo Hamilton, anche Verstappen: mercato piloti impazzito

Il futuro di Max Verstappen sotto la lente d’ingrandimento: svolta e annuncio, può davvero fare come Lewis Hamilton

Il mercato piloti si sta prendendo gran parte della scena da qualche settimana a questa parte. Diversi i big che cambieranno scuderia nel 2025: su tutti, Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo, con grande sorpresa di tutti, ha deciso di salutare la Mercedes dopo anni di successi per approdare in Ferrari. L’annuncio, arrivato lo scorso 1 febbraio, ha spiazzato il mondo della Formula 1: dalla trattativa in gran segreto alla decisione della Scuderia di Maranello di scaricare Carlos Sainz. Proprio lo spagnolo, nei prossimi giorni, potrebbe annunciare il suo prossimo team

Si parla con insistenza di Williams, con Vowles che avrebbe convinto il 29enne di Madrid ad approdare nella scuderia inglese che nel 2026 – anno del cambio dei regolamenti – potrebbe anche lasciarlo già andare. E parallelamente non può che ritrovarsi sotto i riflettori anche Max Verstappen che in Red Bull, tra alti e bassi, potrebbe star vivendo i suoi ultimissimi mesi.

Il caso Horner ha aperto una voragine, creando una spaccatura all’interno del team che porterà – ed in effetti ha già portato, in via ufficiale – alcuni cambiamenti sostanziali nella Scuderia di Milton Keynes. Il principale è stato l’addio di Adrian Newey, progettista storico della Red Bull che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere annunciato dalla Ferrari nelle prossime settimane.

E così il destino dell’olandese, lanciatissimo verso il suo quarto mondiale, potrebbe essere lontano dalla Red Bull. L’annuncio arrivato una manciata di ore fa non lascia spazio a dubbi: ecco la rivelazione su Max Verstappen.

Verstappen, addio Red Bull: il grande ex non ha dubbi

Pare assai improbabile che per il 2025 Verstappen cambi vettura. Un discorso, quello con la Mercedes, solo apparentemente rimandato di un anno. Ed il 2026 può essere il momento ideale per il matrimonio.

L’ex pilota Gerhard Berger a tal proposito si è voluto esprimere e ai microfoni della ‘Bild’ ha voluto dire la sua in maniera chiara, sul futuro di Verstappen: “Max sta certamente riflettendo su come continueranno le cose in Red Bull senza il suo mentore Helmut Marko e il guru tecnico Adrian Newey”.

Pensieri e riflessioni che l’olandese starebbe avanzando da tempo: “La Red Bull in questo momento è certamente la migliore soluzione per lui, ma quando Max vedrà un vantaggio altrove e che la sua vettura sta perdendo colpi coglierà l’opportunità“. Per Berger, quindi, tutto sembrerebbe legato alla resa della Red Bull.

E sull’ipotesi Mercedes l’austriaco non ha il minimo dubbio: “Wolff si sta impegnando per prenderlo ma non lo vedo lì. Il suo talento non sarebbe sufficiente per riportare la Mercedes alla vittoria. Hanno già due piloti eccellenti (Russell e Hamilton) ma la macchina non è veloce”.