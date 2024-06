Ibrahimovic categorico, è tutto già deciso: grande notizia

Zlatan ha fatto un annuncio che è stato ben accolto dai tifosi rossoneri: un tassello importante per la prossima stagione.

La tanto attesa conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic c’è stata e ha sicuramente regalato tanti titoli. I tifosi erano in attesa di sentire la voce di una delle figure che si stanno occupando del futuro del club e lo svedese è espressione diretta della proprietà RedBird Capital, quindi di Gerry Cardinale. Tanti temi importanti affrontati e rassicurazioni sulla volontà di vincere, anche se saranno a fatti a parlare.

Tra gli argomenti toccati c’è stata la scelta del nuovo allenatore, ovvero Paulo Fonseca. Lo svedese ha spiegato perché sia stato scelto l’ex di Roma e Lille, considerato l’uomo giusto per dare nuovo impulso e crescita al progetto tecnico. E, ovviamente, si è parlato pure di calciomercato, una cosa sempre al centro dell’interesse della tifoseria.

Milan, la scelta sulle cessioni: parola di Ibrahimovic

Nel corso della conferenza stampa a Ibrahimovic è stato chiesto anche del futuro di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2026. In questi mesi si è parlato di una loro eventuale cessione, se non si fosse verificato il rispettivo rinnovo.

Zlatan ha fatto un chiarimento importante, tirando in mezzo anche un altro titolarissimo del Milan: “Maignan, Hernandez e Leao restano. Sono tra i più forti nei loro ruoli, hanno un contratto con noi e sono felici. Non abbiamo bisogno di vendere per fare qualche effetto domino. Grazie al lavoro di RedBird negli ultimi due anni abbiamo la possibilità di prendere giocatori forti. Nella scorsa stagione sono stati presi dodici giocatori per mettere le basi e ora vogliamo migliorare la squadra“.

Non sembrano esserci dubbi sulla loro permanenza al Milan. Lo svedese è stato anche incalzato nello specifico sui rinnovi: “Con Mike e Theo è tutto possibile. Si parla, si valuta, c’è possibilità di rinnovare. L’arrivo di RedBird ci dà la possibilità di fare queste operazioni senza andare in difficoltà economicamente”. Insomma, le parole di Ibrahimovic fanno pensare che c’è ancora margine per i rinnovi di contratto di entrambi e, soprattutto, che c’è possibilità di alzare la posta in sede di trattativa.

Oggi il Milan può permettersi stipendi più alti e questo è solo grazie all’ottimo lavoro fatto da RedBird in questi anni. Lo svedese è un uomo di parola, e se ha detto questo è perché non ci sono dubbi sulla loro permanenza. Un annuncio di cui c’era davvero tanto bisogno per rispondere ad alcune fonti che insistono su cessioni ormai già decise.