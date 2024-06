Salta tutto, c’è il Milan: colpo per far felice Ibra

Il giocatore è pronto a sbarcare in Serie A a parametro zero. Un colpo importante che renderebbe felici Ibra, ma non solo

In questa lunga estate può esserci spazio anche per un importante parametro zero. Il Milan, con Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, è pronto così a piazzare un colpo, che farebbe felici tutti i tifosi rossoneri. C’è però da battere la concorrenza della Roma, che sta guardando con interesse al calciatore, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Borussia Dortmund.

Stiamo chiaramente parlando di Mats Hummels che ha deciso di non rinnovare con la squadra tedesca. Una scelta importante, che arriva dopo una stagione da protagonista. Il classe 1988 è stato, infatti, uno dei pilastri del team che è riuscito ad arrivare in finale di Champions League, giocando ben 40 partite, con oltre 2900 minuti nelle gambe. Sono arrivati anche quattro gol, ma soprattutto tante prestazioni davvero di alto livello. I tifosi rossoneri se lo ricorderanno bene nella doppia sfida contro la squadra di Stefano Pioli, in cui è stato praticamente perfetto.

Mats Hummels sarebbe, dunque, il colpo perfetto, che darebbe esperienza e carisma ad un gruppo, che andrà a perdere due elementi importanti come Olivier Giroud e Simon Kjaer. Nel corso della conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha affrontato l’argomento esperienza, rispondendo ad una domanda del sottoscritto: “Anche per questo abbiamo scelto Fonseca, saremo ancora più giovani. Paulo ha esperienza nel lavorare con giocatori giovani. Se perdi Giroud e Kjaer l’età scende tanto. Serve un allenatore che tiri fuori il meglio possibile. Se sei in prima squadra non conta l’età. Devi portare risultati. Però sicuramente saremo più giovani”. Le affermazioni di Ibrahimovic sembrano dunque andare verso un’altra direzione.

Calciomercato Milan, sfida alla Roma per Hummels

L’arrivo di Hummels, però, potrebbe rappresentare l’eccezione. D’altronde lo è stato anche lo stesso Ibra quando arrivò da calciatore, che fu scelto per aiutare un gruppo giovane.

La BIld, che qualche giorno fa aveva lanciato la notizia, così insiste sul fatto che il Milan sia in corsa per il centrale tedesco, che ha voglia di continuare a giocare in Europa, in una città che non sia molto distante da Monaco di Baviera dove vive il figlio. Milano, dunque, sarebbe certamente più comoda di Roma. I giallorossi, infatti, sono l’altra squadra interessata a Hummels e pronta ad offrire un contratto biennale con opzione per il terzo.