Torna al Milan ma saluta subito: colpo Ballo-Touré in Serie A

Fodé Ballo-Touré è pronto a tornare al Milan, ma i rossoneri sono subito pronti a cederlo: il terzino stavolta, però, dovrebbe restare in Serie A

A volte ritornano, ma non perché ci si è tanto amati, piuttosto per mancanza di alternative. È questo il caso di Fodé Ballo-Touré e del Milan, in un matrimonio che non è mai realmente decollato e che forse non aveva neppure i presupposti per farlo.

Il laterale basso si è sempre trovato di fronte la concorrenza di Theo Hernandez, uno non proprio semplice da rimpiazzare sulla fascia sinistra e non ha compiuto poi così tanti errori quando è stato chiamato in causa, ma non ha neppure rubato l’occhio per doti tecniche. Per questo, la dirigenza ha deciso di cederlo in prestito al Fulham, con la speranza che trovasse la sua massima espressione in Inghilterra.

Anche lì, però, le cose non sono andate per nulla bene e in bianconero ha totalizzato solo sette presenze, l’ultima il 19 maggio e dopo tre mesi senza vedere il campo. È chiaro che non abbiano nessuna intenzione di riscattarlo e, quindi, il Milan se lo ritroverà in ritiro, ma senza alcuna intenzione di confermarlo nel nuovo corso di Paulo Fonseca. Il terzino francese, naturalizzato senegalese, ha un contratto fino a giugno 2025 e non sarà facile trovargli una nuova sistemazione, ma diversi club di Serie A potrebbero essere interessati.

Ballo-Touré resta in Serie A: due chance per l’addio al Milan

La buona notizia è che, rispetto a Divock Origi, il laterale sinistro ha un ingaggio piuttosto basso – solo un milione di euro a stagione -, per cui anche le ‘piccole’ del nostro campionato potrebbero puntarci e concedergli una maglia da titolare.

In prima fila c’è il Como, che ha tutta l’intenzione di confermare la categoria acquisita e punta a rinforzare notevolmente la squadra. Ballo-Touré potrebbe fare al caso dei lombardi e portare esperienza internazionale in un gruppo che ne ha ben poca, almeno negli interpreti della rosa. Da par suo, il terzino potrebbe essere affascinato da una sfida del genere e con Cesc Fabregas come allenatore.

Occhio, però, anche al Cagliari, che vorrebbe inserire un nuovo titolare al posto di Tommaso Augello. Ballo-Touré potrebbe essere il nome giusto a un prezzo contenuto. Infatti, il Milan sarebbe disposto a cederlo a titolo definitivo a poco più di due milioni di euro, anche perché altrimenti lo perderà a zero dopo pochi mesi.