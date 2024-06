Dal Dijon al Milan, chi è Cyriaque Irié: l’ultima idea di Moncada

Il club rossonero ha messo nel mirino un giovane talento africano: potrebbe essere uno dei colpi a sorpresa del mercato estivo.

L’area scouting del Milan lavora costantemente per scovare giocatori interessanti da segnalare al direttore tecnico Geoffrey Moncada. Oltre a profili già abbastanza pronti, si cercano anche dei giovani che abbiano del potenziale importante per il futuro.

Nella prossima stagione il club rossonero avrà anche la squadra Under 23 iscritta al campionato di Serie C per testare i calciatori che escono dalla Primavera e altri che possono arrivare a Milanello durante il calciomercato estivo. La dirigenza è attivissima e in queste ore è spuntato un nome nuovo per la campagna acquisti: Cyriaque Irié. Nato il 20 giugno 2005 a Vavoua, in Costa d’Avorio, ha anche il passaporto del Burkina Faso e infatti ha scelto di rappresentare la nazionale di questo secondo Paese. Gioca in Francia nel Dijon, che lo ha prelevato dal Real du Fasu nell’estate 2023.

Cyriaque Irié, ruolo e caratteristiche: tutto quello che c’è da sapere

È un esterno destro offensivo di piede mancino alto 1,85 metri, forte fisicamente, veloce, dotato tecnicamente e abile nel dribbling. Impressiona nei cambi di direzione, è bravo a disorientare gli avversari con dei movimenti rapidi e talvolta imprevedibili.

Gli piace liberarsi per provare la conclusione verso la porta, però non è troppo egoista e cerca anche all’assist per i compagni meglio piazzati. Sa rendersi particolarmente pericoloso in fase offensiva. Presto per gridare al fenomeno, però ha un potenziale davvero interessante. Nella sua prima stagione con la maglia del Dijon ha messo insieme 8 gol e 4 assist in 32 presenze, niente male per un ragazzo che deve ancora compiere 19 anni. Ha un contratto che scade a giugno 2026. Sicuramente è pronto per fare uno step nella sua carriera rispetto al Championnat National, ovvero la terza divisione francese.

Gli scout del Milan sono rimasti impressionati dalle sue qualità e anche altre società lo hanno seguito con grande attenzione. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il suo cartellino oggi vale 300 mila euro, ma sicuramente il Dijon chiederà più soldi per venderlo. Vedremo se sarà il club rossonero ad assicurarselo, sarebbe un colpo interessante e a prezzo contenuto, considerando il campionato in cui gioca. Nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi su questa pista di mercato.