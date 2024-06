Il dato non ammette repliche: Ferrari con le mani tra i capelli

Un dato mette la Ferrari con le spalle al muro: risalire la china sarà molto complicato, troppi altri piloti vanno più forte di Leclerc.

La stagione non è ancora finita, ma anche se sull carta è ancora possibile migliorare e ottenere risultati più soddisfacenti, i fan della scuderia Ferrari non si fanno troppe illusioni: anche questo Mondiale sembra bello e che andato. E non dipende solo dallo strapotere di Verstappen. C’è infatti un altro dato che preoccupa la Ferrari.

Nel Gran Premio del Canada, le rosse ha dovuto abbandonare la corsa con un doppio ritiro tecnico. Si è trattato dell’ennesima delusione stagionale, con conseguenti conferme sui problemi di affidabilità delle macchine e della crisi dovuta a errori di guida e di gestione. Le SF-24. Leclerc ha fatto il possibile per recuperare, ma sembra molto insoddisfatto dal lavoro dei tecnici di Maranello.

Anche se la squadra sta cercando in tutti i modi di recuperare il gap tecnologico e di prestazioni, la nuova monoposto SF-24 con motore V6 da 1600 cc non subisce soltanto la maggiore potenza e affidabilità della RedBull e lo stato di forma di Verstappen. Sembra che un altro dato stia mettendo in crisi la Ferrari.

Dopo il Gran Premio di Monaco, la Ferrari ha un totale di 252 punti, posizionandosi dietro la Red Bull Racing (a 276 punti). La McLaren è al terzo posto con un distacco di 68 punti dalla rossa. La stagione è ancora in corso e la classifica potrebbe cambiare nelle prossime gare, ma secondo tutti gli appassionati di Formula 1 ora la Ferrari deve guardarsi anche da Norris e dalla McLaren.

Il dato che spaventa la Ferrari: la McLaren è sempre più vicina

Gli addetti ai lavori ora guardano a Norris come il vero anti-Verstappen. Il pilota britannico è infatti l’unico che è andato finora sempre a punti. La sua McLaren è in crescita costante, e i dati dicono che la MCL38 non si ritira mai, non ha guasti, fa il suo dovere e riesce a rispondere nel modo migliore alla guida di Norris.

Tutti si sono accorti del trend. A Montreal, per la terza volta nelle ultime quattro gare, Max Verstappen e Lando Norris si sono divisi i primi due gradini del podio. A Miami proprio Norris si era preso il primo posto, mentre a Imola e poi in Canada Verstappen ha avuto la meglio.

Per Leclerc e la Ferrari la situazione comincia a farsi complicata: Norris è terzo nella classifica piloti, lontano solo sette punti dal pilota monegasco. Max Verstappen è sempre il favorito per la conquista del titolo, ma potrebbero mutare gli equilibri relativi al secondo posto, sia per i piloti che per le scuderie. Norris e la McLaren spingono forte e la Ferrari arranca.