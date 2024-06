F1, cambia il regolamento in corsa: salta un sedile immediatamente

Cambia tutto in Formula 1, modificato il regolamento in corsa: salta un sedile, sorpresa incredibile per i tifosi

Se non si tratta di un cambiamento epocale, poco ci manca. Il mondo della Formula 1 si avvia a vivere una piccola ma significativa svolta. Il regolamento è stato cambiato in corsa, e potrebbe modificare in maniera radicale anche le strategie per il prossimo futuro di alcune delle scuderie più prestigiose del mondo del motorsport. In particolare una, desiderosa di dare un’accelerata alla propria stagione, in un momento in cui si potrebbero gettare le basi per i futuri successi.

Nel bel mezzo di un Mondiale avvincente e combattuto di Verstappen assoluta protagonista e dominatrice anche di quest’annata, ma con un margine ridotto rispetto alle ultime due stagioni, arriva un cambiamento nel regolamento che potrebbe rendere ancora più combattute le prossime gare.

In particolare, stando a quanto riferito da Autosport, sta per arrivare la possibilità di una deroga che potrebbe permettere ad alcuni piloti, tra i più meritevoli, di sedersi al volante di una monoposto anche prima di quanto poteva accadere in passato. Una svolta che potrebbe cambiare soprattutto i progetti della Mercedes, alle prese con una stagione di transizione che potrebbe portare a una promozione importante all’interno della stessa scuderia.

Formula 1, cambia di nuovo il regolamento: la novità fa felice la Mercedes

L’ultima volta che un pilota minorenne si era seduto a bordo di una monoposto di Formula 1 era il 2015. A farlo fu l’allora 17enne Max Verstappen, che debuttò in Australia alla guida della Toro Rosso, dando ‘la’ a una carriera che lo avrebbe trasformato, nel giro di qualche anno, in uno dei piloti più vincenti di tutti i tempi.

Da quel momento la FIA ha deciso però di impedire ai minorenni di correre in Formula 1. Una scelta che, di fatto, ha tarpato le ali a molti giovani piloti, talenti emergenti del mondo del motorsport in grado di mettersi in luce in Formula 2 e Formula 3. Tutto questo, però, sta per cambiare di nuovo, come riferito da Autosport.

Per la gioia di Toto Wolff, che ha deciso di ripartire dai giovani. Anzi, dai giovanissimi. A quanto sembra il prossimo pilota Mercedes, in qualche modo colui che erediterà il ruolo di Hamilton, sarà Andrea Kimi Antonelli. Un ragazzo che oggi ha 17 anni e in teoria non potrebbe guidare in F1. La FIA ha però deciso di concedere una deroga per permettere ai 17enni più meritevoli di debuttare fin da subito nel circus. E Antonelli potrebbe beneficiare proprio di questa novità.

Nelle prossime settimane, prima della pausa estiva, il giovanissimo pilota bolognese potrebbe quindi essere chiamato dalla Mercedes per partecipare ad alcune sessioni di prove libere, in attesa di compiere 18 anni, il prossimo 25 agosto. Successivamente non è detto che non possa arrivare anche il momento del debutto. Stando a quanto trapela, potrebbe infatti anche essere chiamato a guidare una Williams al posto di Logan Sargeant, per assaporare l’emozione della gara in vista dell’approdo in Mercedes.

Al momento si tratta solo di ipotesi. Una cosa però è certa: Wolff ha deciso di puntare fortemente sul giovane talento italiano, e a quanto sembra i vertici della FIA non hanno intenzione di porre ostacoli al prossimo debutto di un ragazzo che potrebbe rappresentare il futuro di questo sport.