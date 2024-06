I tifosi stentano a crederci, decisione a sorpresa per Sinner

Sinner, nessuno si sarebbe aspettato una decisione del genere, ma ormai è fatta: i tifosi dovranno farsene una ragione.

Manca solo Matteo Berrettini, uomo squadra come pochi. Per il resto, il battaglione azzurro che a luglio partirà alla volta di Parigi è semplicemente mostruoso. Quanto di meglio potessimo sperare. Ad ufficializzare le convocazioni è stata, nelle scorse ore, la Federazione italiana di tennis e padel, che ha chiarito le idee ai tifosi sia per quanto riguarda i tennisti su cui si è deciso di puntare, che sulle combinazioni pensate affinché la Nazionale possa essere competitiva anche sul fronte del doppio, oltre che nel singolare.

A battersi per difendere i colori azzurri, premiati dal ranking e dai risultati sin qui conseguiti, saranno, sul fronte dell’individuale maschile, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Le donne convocate sono, invece, l’ormai definitivamente esplosa Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Una squadra ricca di talento e di risorse, dunque, che potrebbe dare un gran fastidio agli altri team in gara e concorrere per ben più di una medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sinner, la decisione ha colto tutti di sorpresa

Un discorso diverso va fatto, invece, relativamente al doppio. Sarà dei nostri Andrea Vavassori, che si è qualificato di diritto dopo gli ottimi risultati in doppio collezionati nei mesi scorsi. Giocherà al fianco del suo partner Simone Bolelli, e chissà che i due non riescano a ripetere l’exploit del Roland Garros e a rientrare in patria con una medaglia al collo.

Decisione a sorpresa, invece, sul fronte del numero 1 al mondo. Sinner giocherà in doppio con l’amico Lorenzo Musetti, la cui performance ai Giochi tanto inciderà sul prosieguo di questa stagione, per lui un po’ “opaca” fino a questo momento. L’idea che i due big azzurri giochino in coppia ha convinto i tifosi, per quanto l’annuncio sia stato inaspettato, per cui non resta che pazientare e scoprire se, insieme, saranno effettivamente all’altezza della situazione.

A completare la rosa italiana ci sarà, infine, Sara Errani, che in coppia con Jasmine farà in modo che il popolo del tennis nostrano possa sognare in grande. Resta, a questo punto, una sola riserva da sciogliere, quella relativa, cioè, al doppio misto. Gli osservati speciali sono, in questo senso, Vavassori ed Errani, sebbene i tifosi sperino che si decida puntare, alla fine, sulla coppia composta da Paolini e Sinner. Ipotesi, questa, difficilmente praticabile per una questione di incastri e di impegni eccessivi.