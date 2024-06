F1 nel caos, è bufera Mercedes: se ne vanno tutti

Terremoto in casa Mercedes, pronta una vera e propria fuga totale: che cosa sta succedendo?

Se non si tratta di un “terremoto” nel mondo della Formula 1 allora poco ci manca. Fatto sta, però, che in casa Mercedes le cose stanno decisamente per cambiare. A quanto pare è in atto una rivoluzione per la prossima stagione. Un 2025 che vedrà fuori dalle scene sicuramente uno come Lewis Hamilton, ufficializzato dalla Ferrari nei primi giorni del nuovo anno.

Il pilota britannico, però, non è il solo a fare le valigie visto che potrebbe essere il turno anche del suo attuale compagno di squadra, George Russell. In queste ultime ore si sta parlando, sempre di più, del futuro del nativo di King’s Lynn. Un futuro sempre più lontano dalla scuderia tedesca. Un lavoro non da poco quello che vede come protagonista il team principal Toto Wolff che deve affrontare decisioni importanti per ridefinire la struttura e le dinamiche del team.

Mercedes, non solo Hamilton: via anche Russell?

Arrivato nel 2022 Russell ha sempre dimostrato di essere all’altezza della situazione e, soprattutto, un pilota molto promettente. In molti si sono soffermati, soprattutto, sulle differenze con il suo collega e connazionale. Le stesse che non sono affatto passate inosservate. Addirittura si è parlato di un rapporto molto teso tra le due parti. Soprattutto con differenze nello stile di guida e nell’approccio competitivo. Segnali che potrebbero andare a compromettere l’armonia all’interno della squadra.

Con l’imminente partenza dell’otto volte campione del mondo si pensa che la Mercedes possa rivalutare il futuro di Russell. Ed invece Wolff sta addirittura pensando di compiere una vera e propria rivoluzione all’interno della scuderia. Oltre ad Hamilton ci sarebbe anche Russell pronto a fare le valigie. Obiettivo del team principal è quello di garantire un importante allineamento all’interno del team, con competitività e coesione.

Nel caso in cui si dovesse verificare un addio del classe ’98 allora iniziano a spuntare anche i primi nomi su chi possa prendere il suo di posto. Le ultime indiscrezioni portano a due grandi piloti come Lando Norris e Charles Leclerc. Profili giovani che potrebbero fare seriamente al caso della Mercedes. Anche se, in questo momento, è molto difficile che i due lascino rispettivamente sia la McLaren che la Ferrari. Le due squadre, infatti, li ritengono incedibili e soprattutto parte integrante del loro progetto.