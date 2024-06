Il ritorno di Donnarumma al Milan: “Mi piacerebbe”

Un ex rossonero vedrebbe di buon occhio un eventuale futuro ritorno di Donnarumma a Milano: un’ipotesi che oggi appare assolutamente irrealizzabile.

Nel 2021 l’arrivo di Mike Maignan non ha fatto per nulla rimpiangere la partenza di Gianluigi Donnarumma, che preferì andarsene a parametro zero al Paris Saint Germain. Il Milan in quella stagione vinse lo Scudetto e il francese ha subito conquistato i tifosi con le sue prestazioni.

Pagato circa 15 milioni di euro, bonus compresi, MM16 si è rivelato un grande affare per il club rossonero. Adesso bisogna capire se rimarrà a Milano oppure cambierà maglia. Zlatan Ibrahimovic ha annunciato la sua permanenza, però l’ex Lille ha un contratto che scade a giugno 2026 e se dovessero arrivare offerte importanti potrebbero essere valutate. La società è pronta a rinnovare, ma serve un accordo sullo stipendio (oggi di 2,8 milioni netti annui) e non è facile raggiungerlo.

Un ex Milan “sogna” il rientro di Donnarumma

Il Milan farà il possibile per prolungare il contratto di Maignan, poi molto dipenderà dalla sua volontà e dalle eventuali proposte che arriveranno. In questi mesi non sono mancati nelle cronache di mercato i nomi di portieri che potrebbero rimpiazzare il francese in caso di cessione.

Uno che non è mai stato fatto, per ovvi motivi, è quello di Donnarumma. Anche lui va in scadenza di contratto a giugno 2026 e non si può dire che sia stato esente da critiche nel corso della sua esperienza al PSG. Tra l’altro, il club parigino ha appena preso un altro estremo difensore: Matvej Safonov, pagato 20 milioni al Krasnodar. Il 25enne russo e anche il 24enne spagnolo Arnau Tenas proveranno a convincere Luis Enrique e togliergli la titolarità.

Marco Amelia, ex portiere che in passato ha vestito anche la maglia del Milan, ha auspicato un futuro ritorno di Gigio in rossonero: “È uno dei migliori portieri d’Europa – ha dichiarato a Tuttomercatoweb – e mi auguro che possa tornare in Italia. Sarebbe molto bello rivederlo con la maglia del Milan. Sicuramente l’avventura al PSG gli è servita per aumentare notevolmente la sua esperienza europea. Ha potuto disputare tante partite in Champions League“.

Difficile che si verifichi quanto auspicato da Amelia. Tra Donnarumma e il Milan c’è stata una rottura netta. Anche se ci fossero le condizioni economiche per fare l’operazione, non ci sarebbero quelle ambientali per un suo ritorno. Forse un giorno il portiere campano tornerà in Italia, però non sarà con il Diavolo.