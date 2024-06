Mazzata da brividi per Sinner, non ci voleva proprio

Jannik Sinner torna in campo dopo il Roland Garros, ma la fortuna non lo assiste: brutto colpo per l’azzurro

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dopo aver conquistato il primato della classifica ATP nel corso di uno storico Roland Garros, Jannik Sinner si appresta a tornare in campo, per la prima volta da numero uno al mondo. Anche per l’altoatesino è arrivato il momento di alzare il sipario sulla stagione sul verde, in attesa dell’appuntamento clou di questo periodo dell’anno, Wimbledon.

Per rompere il ghiaccio, Jannik ha scelto di prendere parte all’ATP 500 di Halle, un torneo di grande prestigio che si preannuncia, almeno sulla carta, più ostico del previsto. Nonostante il periodo sia particolarmente felice per il tennista altoatesino, reduce da una stagione straordinaria in cui è riuscito a dimostrare una continuità fuori dal comune, motivi di preoccupazione non ne mancano in vista del torneo tedesco.

D’altronde, abituarsi a una nuova superficie, peraltro così particolare come l’erba, non è mai semplice, e per farlo avrebbe forse avuto bisogno di un approccio più ‘morbido’. La fortuna stavolta non ha invece stavolta il 22enne di San Candido. Se vorrà farsi strada in quel di Halle, arrivando alla finale del 23 giugno, dovrà superare diverse insidie, a partire da un primo turno potenzialmente da brividi.

Sinner torna in campo nell’ATP di Halle: sorteggio durissimo, brutte notizie per il numero 1

Considerando che si trattava del suo primo sorteggio da numero 1 al mondo, le cose potevano andare certamente meglio per Sinner. Fin dal primo turno l’altoatesino sarà infatti chiamato a rimboccarsi le maniche. Al debutto lo attende l’olandese Tallon Griekspoor, giocatore più volte sconfitto in passato, ma sempre dopo vere e proprie battaglie.

Superato questo primo scoglio, l’azzurro potrebbe vedersela con uno tra Marozsan e soprattutto Safiullin, due giocatori insidiosi sull’erba (lo scorso anno il russo a Wimbledon si fermò solo ai quarti di finale).

Andando avanti, a livello di quarti di finale l’ostacolo dovrebbe essere rappresentato da Stefanos Tsitsipas, con Daniil Medvedev possibile incrocio in semifinale. Insomma, un percorso decisamente ostico per un torneo di tradizione e prestigio, uno dei preferiti di Roger Federer, ma spesso in passato snobbato dai top 10 del ranking ATP.

Decisamente più benevolo il sorteggio, invece, per il numero due del seeding, Sascha Zverev, che in casa potrà godere non solo del sostegno del pubblico, ma anche di un tabellone in cui i principali rischi potrebbero essere rappresentati da Auger-Aliassime, Rublev e Hurkacz, oltre al nostro redivivo Matteo Berrettini, pronto a farci sognare ancora una volta in attesa di un Wimbledon in cui si candida a tornare quella mina vagante che fino a qualche anno fa spaventava anche i giocatori più forti del circuito.