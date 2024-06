F1 gratis in tv, arriva l’annuncio: ora non ci sono dubbi

Arriva l’annuncio: il prossimoGran Premio di Formula 1 sarà visibile anche gratis in chiaro. Ecco su quale canale e la programmazione completa del Gp di Spagna

La Formula 1 sta per tornare in pista con il Gran Premio di Spagna, che si svolgerà nel circuito di Catalogna. Nell’ultima gara Max Verstappen ha trionfato in Canada, a Montreal, vincendo nonostante le ottime prove di Lando Norris e George Russell.

La Mercedes e la McLaren hanno dato filo da torcere alla Red Bull di Verstappen che prima ha osservato la situazione e al momento giusto ha affondato il colpo, mettendo un altro importante mattone verso la vittoria del Mondiale. Disastro, invece, per le Ferrari. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz hanno abbandonato la gara per problemi tecnici, perdendo la possibilità di dare continuità alla vittoria precedente di Charles a Monaco.

Adesso la F1 si prepara alla tripletta che vedrà team e piloti affrontare in rapida successione le tappe in Spagna, in Austria e in Gran Bretagna. L’appuntamento di Barcellona è atteso con grande curiosità perché è il circuito del Montmelò, che da sempre è molto indicativo sull’efficacia dei progetti dato che presenta diverse tipologie di curve mettendo in luce pregi e difetti delle vetture di F1. Sarà uno dei test della verità per la Ferrari che sembra ormai fuori dalla lotta con Verstappen. La Rossa di Maranello sta cercando di accelerare con le novità inizialmente pianificate per Silverstone.

La programmazione del Gp di Spagna e dove vederlo in tv e streaming

Domenica 23 giugno andrà in scena il Gran Premio di Catalogna ma tutto il weekend sarà ricco di appuntamenti. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Formula 1, disponibile anche in streaming sull’app Sky Go e su TV8 in chiaro, in differita andranno in onda le qualifiche e il Gp (rispettivamente alle 18:30 e alle 18).

Il favorito resta Verstappen con la sua Red Bull. Norris e Russell proveranno a dargli filo da torcere ma chi deve cercare un riscatto è certamente la Ferrari che deve dare una risposta con entrambi i suoi piloti dopo la disastrosa prova di Montreal. Di seguito la programmazione completa del weekend 21-23 giugno.

VENERDì 21 GIUGNO

9:55 Prove Libere F3 (Sky Sport F1)

11:05 Prove Libere F2 (Sky Sport F1)

13:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1)

15:00 Qualifiche F3 (Sky Sport F1)

15:55 Qualifiche F2 (Sky Sport F1)

17:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

SABATO 22 GIUGNO

10:40 Gara Sprint F3 (Sky Sport F1)

12:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

14:15 Gara Sprint F2 (Sky Sport F1)

16:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:30)

DOMENICA 23 GIUGNO

10:05 Feature Race F3 (Sky Sport F1)

11:35 Feature Race F2 (Sky Sport F1 e Cielo)

15:00 Gara F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:00)