@ML – Andrà alla Juve, l’annuncio spiazza i tifosi

Uno dei sogni di mercato del Milan potrebbe finire in maglia bianconera: i giochi sono ancora aperti e può esserci un colpo di scena.

Il club rossonero deve reagire dopo una stagione al di sotto delle aspettative ed è chiamato a fare una campagna acquisti di ottimo livello. Ci sono delle pedine fondamentali da comprare per compiere il salto di qualità e poter puntare a vincere.

Uno dei gli obiettivi è l’ingaggio di un nuovo attaccante, un numero 9 titolare capace di segnare gol con una certa costanza e di dare un buon contributo anche al gioco di squadra. Da settimane si parla con insistenza della trattativa per Joshua Zirkzee, stella del Bologna individuata come soluzione ideale per il reparto offensivo del Milan. Può ancora crescere tanto a livello realizzativo, il suo potenziale è notevole, e la dirigenza spera di riuscire a portarlo a Milanello.

Affare Milan a rischio, irrompe la Juve: sarà bianconero

Il Milan sta facendo il possibile per regalare ai tifosi un grande colpo come Zirkzee, però non c’è ancora accordo totale con Kia Joorabchian. Il problema è la nota commissione da versare all’agente iraniano, che cura gli interessi del giocatore. E più passa il tempo e più c’è il rischio che si possano inserire altre società. Attenzione ad alcune della Premier League, ma non solo.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervistato da MilanLive.it, ha rivelato che potrebbe essere la Juventus la prossima destinazione dell’attaccante olandese: “Le mie fonti mi hanno detto da tempo che Zirkzee andrà alla Juventus. Se c’è una richiesta di commissioni di un certo tipo, è abbastanza evidente che questi accordi siano stati presi da tempo. Non è che arrivi a giugno per prendere un giocatore come lui e non sei già d’accordo con l’agente. Zirkzee è molto forte, però io farei una scelta diversa. Ad esempio, a me piace molto un centravanti con le caratteristiche di Sesko. Comunque si può giocare a calcio e vincere anche con un falso 9. Tutto dipende dal sistema di gioco e dall’allenatore. Il più grosso dubbio sul Milan del futuro non è legato alla prima punta, ma all’effettiva potenzialità di essere decisivo di Leao“. Considerato il passaggio di Thiago Motta dal Bologna alla Juventus, è normale che il nuovo allenatore bianconero possa volere Zirkzee. Oggi l’operazione è complicata, perché il club ha bisogno di vendere per poter fare questo investimento.