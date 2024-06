@ML – Non è un obiettivo, salta il ritorno in Italia

Niente ritorno in Italia per il calciatore, accostato nelle ultime ore al Milan. Non è considerato un obiettivo del club rossonero: il punto della situazione

Sono già tantissimi i nomi accostati al Milan in questi primi giorni di calciomercato. L’apertura della campagna acquisti si avrà il prossimo 1 luglio, ma le squadre si stanno già muovendo per piazzare i primi colpi. Molte piste, però, vengono depennate immediatamente.

E’ il caso, ad esempio, di Mats Hummels, accostato al club rossonero con insistenza, soprattutto in Germania. La pista che avrebbe portato il tedesco al Diavolo, però, non ha trovato conferme. Di fatto è stato Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa a chiudere le porte a giocatori più grandi, come l’ormai ex Borussia. Il calciomercato del Milan sarà, dunque, all’insegna di profili più giovani, un po’, d’altronde, come è successo negli ultimi anni. Le attenzione dei tifosi sono così puntate soprattutto su Joshua Zirkzee, che rappresenta il colpo perfetto.

Ma in questi giorni i tifosi hanno dovuto fare i conti con le tanti voci relative a Theo Hernandez. Anche in questo caso, però, il Milan è stato chiaro: il giocatore farà parte del club rossonero la prossima stagione, a meno che non arrivi qualcuno con un’offerta da 100 milioni di euro. Il fatto che oggi il Milan non stia cercando un suo sostituto è inoltre un segnale di come al momento la situazione appare alquanto tranquilla, anche se dopo l’Europeo bisognerà sedersi attorno ad un tavolo per trovare un’intesa.

Emerson Palmieri non è un obiettivo: il Milan cerca un vice Theo

Oggi al Milan non sembrano pensare ad un nuovo terzino sinistro, così non trovano conferme le indiscrezioni in merito ad un interessamento per Emerson Palmieri. Dalle parti di Casa Milan – come appreso da MilanLive.it – smentiscono, infatti, tale ipotesi.

Il Diavolo al momento non ha problemi sugli esterni e i vice Theo Hernandez non mancano: Jimenez, fresco di conferma, può certamente giocare sulla sinistra, ma potrebbero farlo anche Terracciano e Florenzi. Oggi il Milan si sta muovendo soprattutto per un rinforzo sulla destra, anche se nessuna pista è così calda da pensare che l’arrivo di un nuovo giocatore sia imminente. Sul tavolo ci sono così tre nomi: non solo Emerson Royal di cui si sta parlando tanto, ma anche Tiago Santos del Lille, che piace a Paulo Fonseca e che ha un costo inferiore. Interessa parecchio anche Cash, ma il prezzo è davvero alto.