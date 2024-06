Sorpresa Zirkzee e Milan spiazzato, clamoroso scenario

Le ultime notizie sul futuro di Joshua Zirkzee, che continua ad essere l’obiettivo numero uno del mercato del Milan: il punto della situazione

Le attenzioni dei tifosi del Milan continuano ad essere puntate su Joshua Zirkzee. Il popolo rossonero è in attesa di novità in merito all’attaccante olandese, primo obiettivo di questa estate. Ormai da giorni, però, si sta vivendo una situazione di stallo, con il Diavolo che ha raggiunto un accordo con il giocatore a 4,5 milioni di euro netti a stagione, con i bonus, ed è pronto a versare i 40 milioni della clausola rescissoria. Ma tutto questo non è ancora bastato per mettere le mani sul giocatore del Bologna.

Come è noto, c’è un ostacolo che appare insormontabile, quello legato alle commissioni all’entourage di Joshua Zirkzee. E’ vero che si registra la volontà di venirsi incontro, ma al momento Kia Joorabchian è poco propenso a scendere sotto i 15 milioni di euro. Il Milan, invece, non sembra voler andare oltre gli 8-10 milioni. Questi giorni serviranno, dunque, a capire se la voglia di andare a dame è reale o se si sta pensando a strade alternative.

Joshua Zirkzee è corteggiato dal club rossonero ormai da mesi. L’olandese ha deciso di continuare a giocare in Serie A, un campionato che conosce bene, ed è entusiasta di vestire la maglia del Milan, di giocare a San Siro e di confrontarsi con Zlatan Ibrahimovic, suo idolo. Ma in queste ore si stanno facendo avanti altre ipotesi, che chiaramente non fanno piacere ai tifosi del Diavolo.

Milan, futuro Zirkzee: spunta l’ipotesi rinnovo

Ieri è stata la volta del rilancio da parte della Juventus, che in realtà non ha mosso alcun nuovo passo verso Zirkzee. I bianconeri, d’altronde, al momento hanno le mani legate e senza una cessione di livello non possono accontentare Thiago Motta, che vorrebbe allenare ancora l’olandese. Il Milan, dunque, ha un vantaggio importante rispetto alla concorrenza, quello di poter affondare il colpo, ma deve farlo il prima possibile per evitare brutte sorprese.

Come dicevamo, però, questi sono i giorni delle ipotesi alternative per Zirkzee. Sullo sfondo resta sempre la possibilità Premier League con Arsenal e Manchester United, che stanno seguendo con attenzione la situazione, ma attenzione ad una possibile scelta alla Sesko. Zirkzee potrebbe, infatti, decidere di rinnovare con il Bologna, per giocare la Champions League in un ambiente e in una squadra che conosce bene, con relativo aumento dell’ingaggio e con una clausola più alta rispetto all’attuale.