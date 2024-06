Decisivo all’Inter, flop in Nazionale: i tifosi vogliono il milanista

Niente da fare per il giocatore dell’Inter: la scelta per il milanista è davvero netta. Vince ancora lui: ecco di chi si tratta

Con la partita tra Portogallo e Repubblica Ceca è andata in archivio la prima giornata dei campionati Europei che si stanno giocando in Germania. A parte il ko del Belgio contro la Slovacchia, le big attese hanno rispettato i pronostici, anche se qualche squadra ha sofferto più del previsto.

Ieri ad esempio Cristiano Ronaldo e compagni hanno vinto solamente in rimonta e negli ultimi secondi del match. Come succede spesso, la prestazione di Rafa Leao è finita sotto la lente di ingrandimento della critica e come sempre ha diviso. I giudizi per il numero dieci del Milan sono molto netti e mai morbidi. Anche ieri, ad esempio, non è stato certo il peggiore in campo, ma è bastato poco per attaccarlo.

I tifosi del Milan, però, hanno dimostrato di essere comunque dalla sua parte. I sostenitori del Diavolo, così, ieri erano tutti attaccati davanti ai teleschermi per ammirare le giocate del proprio idolo. Era successo lo stesso per l’Olanda, con Tiijani Reijnders che è stato tra i migliori in campo. Poi lunedì tutti a guardare la Francia, che ha faticato più del previsto per avere la meglio dell’Austria. E’ servito un autogol per piegare le resistenze biancorosse.

Francia, Giroud vince il derby con Thuram

Protagonisti assoluti della partita sono stati i due rossoneri, schierati dal primo minuto, Mike Maignan e Theo Hernandez. Il terzino si è subito messo in mostra con le sue galoppate, con le quali ha seminato il panico. Il portierone, invece, è stato miracoloso in uscita bassa, intercettando il pallone con i piedi, salvando la porta transalpina.

Ma i sostenitori del Milan erano pronti a fare il tifo anche per Olivier Giroud. Il numero nove, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Diavolo, è un cuore rossonero e lo sarà per sempre. Proprio per questo il rapporto tra i supporters del Milan e Giroud non si spezzerà mai.

Il centravanti, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Diavolo, però, ha iniziato in panchina, facendo spazio al ‘cugino’ Thuram. Una scelta questa che ha fatto discutere non poco in Francia. L’interista, infatti, ha dimostrato di sapere fare la differenza in nerazzurro in un modulo a due punte, meno quando ha giocato con la Nazionale. Così anche contro l’Austria non ha entusiasmato e soprattutto la rete non è arrivata e i francesi non hanno dubbi su chi si dovrebbe puntare tra Thuram e Giroud. 43 tifosi transalpini sono stati così chiamati a rispondere, da gazzetta.it, e ben 29, più del doppio, hanno scelto il rossonero.