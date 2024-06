Fognini spaventa i tifosi, l’ammissione non lascia spazio ad interpretazioni

Tifosi impietriti, le parole di Fabio Fognini non lasciano spazio alle interpretazioni: il tennista ligure ha preso la sua decisione

Passano gli anni ma i grandi ‘vecchi’ del tennis mondiale continuano a lottare, con le unghie e con i denti, per cercare di rimanere competitivi in un circuito che da tempo ormai ha subito un chiaro rinnovamento. Lo stanno facendo Djokovic, con risultati fino a pochi mesi fa esaltanti, e a loro modo anche Nadal e Murray. Ma tra i giocatori di quella generazione che ancora non vogliono sapere di arrendersi c’è anche Fabio Fognini. Un tennista tanto amato quanto detestato, ancora protagonista in campo ma, probabilmente, non per molto.

A maggio ha compiuto 37 anni. Di certo il tennista di Arma di Taggia non è più un ragazzino, e questo lo sanno sia lui che i suoi tifosi. Tuttavia, fino a questo momento il campione ligure non ha mai parlato di ritiro, e anzi ha allontanato lo spettro di un addio al tennis con i fatti, più che con le parole, impegnandosi per recuperare la forma migliore.

Reduce da una sconfitta contro un Darderi in grande ascesa al Challenger di Perugia, l’ex numero 9 al mondo è tornato a parlare dei suoi obiettivi nel breve periodo, e per la prima volta si è lasciato andare a una confessione davvero clamorosa sul suo futuro. Stavolta le sue parole sono state chiarissime e non lasciano spazio a dubbi. Una novità sorprendente che ha lasciato a bocca aperta tutti coloro che lo hanno seguito con passione durante tutta la sua carriera.

Fognini, svolta nel suo futuro: le parole del tennista tolgono ogni dubbio

Intervistato dai canali social di MEF Tennis Events, come riportato dal Corriere dello Sport, per la prima volta dopo tanto tempo Fognini ha confessato di aver messo il tennis al secondo posto nella sua vita. Ormai le priorità sono altre, e non fatica ad ammetterlo, anche se scendere in campo e competere con i migliori è ancora una delle sue più grandi passioni.

Questo non vuol dire che stia pensando davvero di ritirarsi. Al momento la sua volontà ferma è quella di continuare ancora, nonostante l’età stia avanzando e la differenza con le nuove generazioni cominci a pesare. Tuttavia, rendersi conto della realtà è fondamentale, per non rischiare di creare illusioni né a se stesso, né ai suoi fan.

“Ho ancora molta voglia di giocare. Il mio obiettivo? Entrare nel tabellone principale degli US Open“, ha ammesso Fognini, pronto quindi a misurarsi ancora con i migliori, per dimostrare di avere qualcosa da dare a un movimento del tennis che in Italia ha contribuito a portare verso fasti mai raggiunti prima.

Non sappiamo però quanto questa volontà di andare avanti potrà continuare. Una verità agrodolce che il tennista di Arma di Taggia non può nascondere: “I tempi sono cambiati, adesso le mie priorità sono altre. Però continuo a divertirmi, e finché lo farò non vedo perché dovrei smettere“.