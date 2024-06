Il messaggio che ha commosso Sinner: Jannik è rimasto senza parole

Un momento davvero toccante per Jannik Sinner. L’azzurro si è emozionato dopo aver ricevuto un messaggio speciale

Un momento storico per Jannik Sinner e il tennis italiano. All’Atp di Halle, in Germania, l’azzurro disputerà il suo primo torneo da numero uno del mondo, posizione conquistata al Roland Garros con il sorpasso a Novak Djokovic, il quale deteneva il primato dallo scorso settembre.

Una rincorsa, quella di Sinner, cominciata proprio in autunno con le due vittorie a Pechino e Vienna, la finale raggiunta alle Finals di Torino e il trionfo in Coppa Davis. Il 2024 è stato davvero esaltante con la conquista del primo Slam, all’Australian Open cui sono seguiti altri due titoli in tornei prestigiosi come Rotterdam e Miami.

La semifinale al Roland Garros, nonostante la sconfitta con Alcaraz, ha rappresentato un’altra tappa importante nel percorso di crescita di Sinner che si presenterà da numero uno del mondo anche a Wimbledon. Uno Slam, quello londinese, che, inevitabilmente, richiama le imprese di leggende del tennis che Jannik proverà ad emulare. Una su tutte, Roger Federer, vincitore di 8 edizioni del torneo dal 2003 al 2017 con altre quattro finali perse, tre con Djokovic e una contro Nadal.

Sinner commosso dal messaggio di Federer: cosa gli ha detto

Alla vigilia del debutto ad Halle, Sinner è stato intervistato da Tennis TV. Nelle dichiarazioni rilasciate all’emittente, Jannik ha espresso tutta la sua soddisfazione per il video tributo realizzato dall’Atp per celebrare l’avvenuta conquista del primato nel ranking Atp.

Nella clip, alcuni degli ex numero uno del passato si complimentavano con Jannik per il traguardo raggiunto. Tra questi John McEnroe, Stefan Edberg, Andre Agassi, Bjorn Borg, Lleyton Hewitt, Mats Wilander, Gustavo Kuerten, Boris Becker e Ilie Nastase. Una lista corposa, dalla quale Sinner ha scelto il suo preferito, un nome che non compare in questa lista. Facile intuire chi sia.

“Il messaggio che mi ha colpito di più ? Il mio idolo è sempre stato Roger Federer – svela Sinner – quindi il suo messaggio è stato davvero speciale. Tutti i numeri uno con questi messaggi sono stati straordinari e vorrei ringraziarli uno ad uno di persona.” Un’ammirazione quella di Sinner per Federer ribadita in più di un’occasione, anche recentemente, con l’azzurro che ha svelato un prezioso consiglio che proprio Roger gli ha dato agli inizi della sua carriera (“Lavoro sodo e divertiti”).

Questo il messaggio di Federer che ha emozionato Sinner nel video tributo dell’Atp: “Congratulazioni da parte mia per essere diventato il numero uno del mondo. Devi essere felice e orgoglioso. Sono sicuro che l’Italia ti ama in questo momento visto che sei il primo giocatore in vetta al ranking. Sei una bella persona e un grande giocatore. Ti auguro il meglio per il futuro.”

Parole che valgono come una vittoria per Jannik.