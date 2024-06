Il mito di Sheva, il record in Spagna: chi è Dovbyk, l’alternativa a Zirkzee

Conosciamo meglio l’attaccante ucraino, ritenuto il piano B del Milan in caso di mancato arrivo del gioiello del Bologna.

Il club rossonero vuole prendere un nuovo centravanti e da settimane si parla della trattativa in corso per Joshua Zirkzee. Manca un ultimo importante tassello per chiude l’operazione.

Com’è noto, il Milan ha già comunicato al Bologna l’intenzione di esercitare la clausola di risoluzione da 40 milioni di euro e ha anche raggiunto un accordo sul contratto del giocatore. Manca l’intesa sulla commissione da versare all’agente Kia Joorabchian, c’è un po’ di distanza tra le parti e questa situazione permette ad altre società di potersi inserire. Nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse del Manchester United, club al quale non mancano le risorse economiche per fare questa operazione.

Milan, Dovbyk piano B: caratteristiche e curiosità

Il Milan spera di riuscire a chiudere l’affare Zirkzee entro fine giugno, però nel frattempo ha anche delle alternative nella sua lista. Una di queste è Artem Dovbyk, bomber rivelazione dell’ultima Liga con il sorprendente Girona. Dei contatti sono stati già avviati.

Il nazionale ucraino, che compirà 27 anni il 21 giugno e che ora è impegnato all’Europeo, nell’ultima stagione ha messo insieme 25 gol e 10 assist in 42 presenze. Con 24 reti è stato il capocannoniere del campionato, per la prima volta dopo 16 anni il pichichi della Liga non è stato un attaccante del Barcellona o Real Madrid Madrid. Per Dovbyk una bella soddisfazione al suo primo anno in Spagna.

Il Girona lo ha acquistato dal Dnipro nell’agosto 2023 per quasi 8 milioni di euro e ha trovato in lui un bomber letale in area di rigore. Grande il contributo che ha dato nella storica qualificazione in Champions League della squadra catalana, che rischia di perderlo nel prossimo calciomercato estivo. Nel suo contratto c’è una clausola di risoluzione da 40 milioni ed è probabile che nella prossima stagione vestirà un’altra maglia. Oltre al Milan, anche l’Atletico Madrid e il Napoli si sono interessati al calciatore. E non bisogna mai dimenticare le società della Premier League.

Dovbyk è alto 1,89 metri, è un centravanti forte fisicamente e ben messo anche sul piano tecnico. È intelligente nei posizionamenti, sa farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. In area ha il killer instinct, però sa aiutare i compagni anche fuori da essa. È mancino, ma non si tira indietro quando deve calciare con il destro. Ovviamente, è cresciuto con il mito di Andriy Shevchenko, leggenda del calcio ucraino e del Milan. Sicuramente non gli dispiacerebbe indossare la maglia rossonera e provare a scrivere la sua storia.